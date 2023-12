Župan Marušić o novom voznom parku: Automobili su nam bili groblje, mogao je netko stradati

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine vijećnica Maja Vujić (DM NL) je brodsko-posavskom županu Danijelu Marušiću, postavila pitanje o spornoj nabavci vozila, piše Plus portal.

Radi se o obnovi voznog parka županijske Uprave i kupovini četiri nova električna vozila te jednog rabljenog za potrebe rada županijskih službenika, a vijećnica Vujić od župana je tražila podatke o vrijednosti svih tih novih vozila, ali i načinu njihove nabave.

- Moram reći da čitam razne stvari u medijima koje su prikazane tako da kupovina automobila izgleda kao nešto rastrošno. Uopće ne gledam to tako i nije mi žao što smo nabavili nova vozila. Ona su kupljena za potrebe Brodsko-posavske županije, a vi dobro znate da mi imamo ovdje (op.a. u Slav. Brodu) svoje urede i ljude koji idu na teren i ljude u Novoj Gradišci sa službama kojima je u opisu posla odlazak na terene i službene puteve. Što se tiče novaca, sredstva su bila predviđena Proračunom. Da nisu, ne bismo mogli ni kupovati takve automobile - rekao je Marušić.

Istaknuo je kako im je vozni park bio katastrofalan.

- Imali smo auto kojemu je u vožnji otkazala letva volana. Imali smo auto kojemu je pokvaren diferencijal, zajedno s mjenjačem te koji nije isplativo popravljati. Imali smo auto kojemu je na parkiralište ispred zgrade Županije ispao mjenjač,… Pitam se što bi se dogodilo da netko od djelatnika strada u takvom autu? Onda bi župan bio odgovoran jer je dopustio da se ljudi voze u starim Corsama. Mi smo imali groblje od auta - poručio je.

Dodao je i kako je odluka o električnim automobilima prevagnula zbog onečišćenja zraka.

- Na natječaj za njihovu nabavu javila se samo jedna tvrtka - Hyundai. I odmah su rekli da ne znaju kad bi nam mogli isporučiti traženo te su nam ponudili ono što imaju dostupno odmah. Kontaktirali smo sve druge proizvođače električnih auta. Nisu se ni javili jer ih ne mogu isporučiti. Kriza je s dijelovima. Druga je okolnost da smo za te aute dobili poticaj od države na 37 tisuća eura plus PDV. De facto smo jedan auto dobili ‘za džabe’. Da te novce nismo iskoristili u roku, propali bi. Da smo čekali tražena dva auta, izgubili bismo sredstva, a auti bi došli tek za godinu i pol. Brodsko-posavska županija izgradila je vlastitu punionicu električnih vozila za potrebe nabavljenih službenih automobila koja se napaja iz električne fotonaponske stanice na zgradi Županije. Domet takvih auta je u idealnim uvjetima 380 do 400 kilometara. Dakle, izvrsni su za Brodsko-posavsku županiju, ali ne i za odlazak npr. do Zagreba, Karlovca,… Uvijek smo zbog tih dužih putovanja i ranije imali dva veća auta. U međuvremenu su se dva veća automobila pokvarila. Što smo mogli? Išli smo u nabavu rabljenog automobila. Županija sad ima četiri električna vozila i jedan ‘novi’ rabljeni auto. Sve je to bilo u proračunu - kaže Marušić.

Stara su vozila, dodaje, stavili u prodaju, a ako ih nitko ne uzme na dražbi rekao ej da će ih donirati školi da učenici vježbaju na njima.