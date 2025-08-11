Župan, praćka i pet kamenčića: 'Meta nam je bila daska, prošao sam pogotkom u drugi krug...'

Istarski župan Boris Miletić okušao se kao natjecatelj na 12. Svjetskom natjecanju u gađanju praćkom. Natjecanje, na kojemu su svoju spretnost u gađanju pokazala 64 natjecatelja iz Hrvatske i Italije, održano je protekli vikend u Puli, na Velom Vrhu. Župan Miletić priznao je da prije natjecanja nije vježbao te da se prijavio kao i svi drugi natjecatelji, s namjerom za što bolji plasman. Plasirao se župan u drugo kolo, u kojemu je ipak na kraju primio poraz. Praćka je sigurno jedno od najstarijih bacačkih oružja za borbu na daljinu.

- Subota navečer bila je rezervirana za Svjetsko natjecanje na koje sam se rado prijavio. Natjecanje je organizirala Udruga istrijanskih fiondi (praćki), a čim sam vidio da će se održati, morao sam se prijaviti kao natjecatelj. Bile su dvije staze, na svakoj po jedan natjecatelj i oni su se međusobno nadmetali u gađanju. Dobili smo praćke i po pet kamenčića te smo morali gađati metu. Meta je bila udaljena deset metara i tko je imao više pogodaka plasirao se dalje - objasnio je istarski župan Boris Miletić.

Ako je nakon pet gađanja rezultat bio izjednačen, išlo se u pripetavanje, dok netko na kraju nije bio bolji.

- Prošao sam prvo kolo i ušao u drugo. Ali u drugome me natjecatelj Ardemio Zimolo pobijedio. A od srca čestitam svjetskom šampionu Valteru Plišku. U ovoj igri, kao i u drugima, nema puštanja iako sam znao većinu natjecatelja. To vam je kao igra ‘Ne ljuti se čovječe’. A tijekom natjecanja adrenalin je bio na ‘najjače’ - priznao je Miletić.

Iako se prijavio, priznao je da uoči prvenstva nije uopće vježbao. A gađanje mu nije strano, upravo mu je to bila omiljena igra u djetinjstvu.

- Na prvu to izgleda lako, ali vjerujte uopće nije jednostavno. Meta je bila okrugla daska, a suci su sve pomno pratili, da sve prođe regularno. U prvom kolu imao sam jedan, ali vrijedan pogodak koji me plasirao dalje. Na kraju sam pošteno izgubio - našalio se Miletić.

Kaže da mu je jako drago što postoje udruge koje promoviraju tradicijske običaje, a praćka je bila lijepi dio njegova djetinjstva. Rekao je da je redovito gađao u staklene prazne boce ili pak limenke.

- Baš kao u stranim filmovima, mi, djeca, gađali smo satima iz praćke. I to nam je bilo jako zabavno. Iduće godine ću se definitivno opet prijaviti. Pobjednik je na kraju dobio prijelazni pehar i ‘Zlatnu praćku’. Ekipa koja se prijavila na natjecanje bila je puno jača od mene. Ali, za iduću godinu ću sigurno vježbati - rekao je na kraju.