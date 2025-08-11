Obavijesti

News

Komentari 1
PRECIZNI ŽUPAN MILETIĆ

Župan, praćka i pet kamenčića: 'Meta nam je bila daska, prošao sam pogotkom u drugi krug...'

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 2 min
Župan, praćka i pet kamenčića: 'Meta nam je bila daska, prošao sam pogotkom u drugi krug...'
Foto: Facebook/Letizia Marsili

Boris Miletić natjecao se u gađanju praćkom. ‘Pošteno sam izgubio’, kaže on, no već je najavio kako će vježbati kako bi se prijavio na novo natjecanje slijedeće godine

Istarski župan Boris Miletić okušao se kao natjecatelj na 12. Svjetskom natjecanju u gađanju praćkom. Natjecanje, na kojemu su svoju spretnost u gađanju pokazala 64 natjecatelja iz Hrvatske i Italije, održano je protekli vikend u Puli, na Velom Vrhu. Župan Miletić priznao je da prije natjecanja nije vježbao te da se prijavio kao i svi drugi natjecatelji, s namjerom za što bolji plasman. Plasirao se župan u drugo kolo, u kojemu je ipak na kraju primio poraz. Praćka je sigurno jedno od najstarijih bacačkih oružja za borbu na daljinu.

- Subota navečer bila je rezervirana za Svjetsko natjecanje na koje sam se rado prijavio. Natjecanje je organizirala Udruga istrijanskih fiondi (praćki), a čim sam vidio da će se održati, morao sam se prijaviti kao natjecatelj. Bile su dvije staze, na svakoj po jedan natjecatelj i oni su se međusobno nadmetali u gađanju. Dobili smo praćke i po pet kamenčića te smo morali gađati metu. Meta je bila udaljena deset metara i tko je imao više pogodaka plasirao se dalje - objasnio je istarski župan Boris Miletić.

Ako je nakon pet gađanja rezultat bio izjednačen, išlo se u pripetavanje, dok netko na kraju nije bio bolji.

- Prošao sam prvo kolo i ušao u drugo. Ali u drugome me natjecatelj Ardemio Zimolo pobijedio. A od srca čestitam svjetskom šampionu Valteru Plišku. U ovoj igri, kao i u drugima, nema puštanja iako sam znao većinu natjecatelja. To vam je kao igra ‘Ne ljuti se čovječe’. A tijekom natjecanja adrenalin je bio na ‘najjače’ - priznao je Miletić.

Iako se prijavio, priznao je da uoči prvenstva nije uopće vježbao. A gađanje mu nije strano, upravo mu je to bila omiljena igra u djetinjstvu.

- Na prvu to izgleda lako, ali vjerujte uopće nije jednostavno. Meta je bila okrugla daska, a suci su sve pomno pratili, da sve prođe regularno. U prvom kolu imao sam jedan, ali vrijedan pogodak koji me plasirao dalje. Na kraju sam pošteno izgubio - našalio se Miletić.

Kaže da mu je jako drago što postoje udruge koje promoviraju tradicijske običaje, a praćka je bila lijepi dio njegova djetinjstva. Rekao je da je redovito gađao u staklene prazne boce ili pak limenke.

- Baš kao u stranim filmovima, mi, djeca, gađali smo satima iz praćke. I to nam je bilo jako zabavno. Iduće godine ću se definitivno opet prijaviti. Pobjednik je na kraju dobio prijelazni pehar i ‘Zlatnu praćku’. Ekipa koja se prijavila na natjecanje bila je puno jača od mene. Ali, za iduću godinu ću sigurno vježbati - rekao je na kraju.

Komentari 1
