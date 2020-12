Nakon što je novinar 24sata Ivan Pandžić jutros razotkrio nebuloze u sustavu dodjele propusnica na slučaju vijećnika iz Oroslavja Viktora Šimunića, koji je dobio propusnicu za odlazak na misu, oglasio se i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar (SDP). On se pravda da je propusnicu izdala djelatnica koja boluje od korone, ali se pokušao i izvaditi iz cijele priče te je prozvao Šimunića za populizam!

- Vezano za za temu izdavanja propusnica od strane Stožera civilne zaštite KZŽ a koju je otvorio g. Viktor Šimunić iz Oroslavja, objavivši da je zatražio od Stožera izdavanje propusnice za odlazak na misu u Zagreb kako bi, kako sam navodi „istinski mogao naći svoj duhovni i božićni mir” - željeli bismo istaknuti da su do danas, četvrtka, 24. prosinca 2020. godine djelatnice i djelatnici koje rade na izdavanju propusnica obradili 16.815 zahtjeva, izdano je 14.436 dok ih je 2379 odbijeno/preusmjereno.

Zahtjevi koji su došli kroz sustav e-građanin su obrađeni, a paralelno se radi i na rješavanju zahtjeva koji pristižu putem mailova (pristiglo ukupno 7.995) i telefonski, ili pak onih koje ljudi dolaze osobno predati. U ponedjeljak, 22. prosinca na poslovima obrade zahtjeva radila je 21 osoba, dok su u utorak i srijedu taj posao radile ukupno 34 osobe do 20,30 sati od kojih je 10 ostajalo raditi do 23,30 sati – sve s ciljem da čim prije pomognemo građankama i građanima koji trebaju propusnice.

Vezano za slučaj g. Šimunića, potvrdu mu je izdala djelatnica koja radi od kuće u samoizolaciji jer boluje od korone. Unatoč tome, ona je izrazila želju da bude na raspolaganju te da barem malo doprinese tome da se smanji ogroman pritisak koji je nastao zbog velikog broja pristiglih zahtjeva, na čemu joj se osobno zahvaljujem.

Gospodin Šimunić propusnicu nije zatražio iz stvarne potrebe već samo iz želje da, kako je i sam rekao „dokaže da je cijeli sustav izdavanja propusnica iracionalan i besmislen“, i u trenutku kad je to javno obznanio, propusnica mu je poništena. Unatoč tome, osobno preuzimam odgovornost na sebe za previd koji se dogodio u ovom konkretnom slučaju.

Ujedno bih želio ponuditi i ispriku svima onima koji su zatražili propusnicu iz stvarne potrebe, ali su ju duže čekali zbog toga što je sustav bio preopterećen zahtjevima, među kojima je i ovaj pokušaj performansa populističke naravi - napisao je Kolar i zaželio Sretan Božić i uspješnu i zdravu 2021. godinu "svim ljudima dobre volje i dobrih namjera"!

Brzo je stigao i Šimunićev odgovor na prozivku.

- Jedini populizam je ovdje što na ovoj temi župan pokušava dobiti medijsku pažnju. Što on ima preuzimati odgovornost? Pa on nije niti na čelu zagorskog stožera. Ne mogu vjerovati da on sada ide s napadom na mene osobno jer sam ukazao na loš sustav koji ne daje propusnicu čovjeku koji se treba brinuti o majci, a daje za odlazak na misu - odgovara Viktor Šimunić na prozivku župana.

Dodaje i da nije prozvao zagorski stožer za koji inače smatra da radi dobro svoj posao.