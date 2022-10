Župan Stričak o napadu u kojem je ozlijeđen, dobio čašom u glavu: 'Zaradio sam 13 šavova'

Varaždinski župan Anđelko Stričak komentirao je u petak incident u kojem je napadnut i ozlijeđen, ističući kako se dva tjedna nakon toga pojavio pred novinarima i odgovorio na svako njihovo pitanje te kako nema ništa dodati.

Incident se dogodio u noći s 23. na 24. rujna na terasi varaždinskog kafića, kada je muškarac pogodio Strička čašom u glavu te mu je u varaždinskoj bolnici zbog posjeklina pružena liječnička pomoć. Stričak je danas novinarima ponovno potvrdio da i nakon snimke objavljene u javnosti ostaje pri prvotnoj izjavi da nije aktivno sudjelovao u tučnjavi.

- Nakon tog incidenta, ja sam zatražio liječničku pomoć, zaradio 13 šavova. Liječnici su preporučili tri tjedna mirovanja, ja sam se nakon dva tjedna pojavio pred vama novinarima i dao odgovore na svako vaše pitanje. Unutar toga, došlo je niz pitanja i na svako pitanje sam vam dao odgovor - rekao je Stričak.

Odgovarajući na pitanje kako komentira snimke i je li mladića sa snimke hvatao na vrat, župan je rekao kako ga je zagrlio te kako na snimci nije vidio da ga hvata za vrat.

- Mi smo sve vrijeme bili za svojim stolom. Od stola nismo nikome odlazili, nikome nismo prilazili i nikoga nismo provocirali - ponovio je Stričak odgovarajući na pitanje je li prije s mladićima koji su sudjelovali u incidentu bio u kontaktu.

To što nije dobio prijavu za remećenje javnog reda i mira, Stričak je protumačio kako to znači da nije nikoga napao ni ozlijedio, a na pitanje je li odbio alkotestiranje jer se bojao rezultata poručio je kako su popili koju čašu vina, no nikoga nije napao niti vrijeđao policiju.

- Jedno je vrijeđanje, omalovažavanje, a drugo je nesuradnja, a to se može svesti pod isti članak zakona. Da ste vi ozlijeđeni, da ste u krvi, nakon toga da dobijete 13 šavova, najvjerojatnije bi svatko od nas bio pod stresom - objasnio je Stričak.

Ponovio je kako mu je žao zbog tog incidenta te je podsjetio da se zbog toga ispričao i policiji i svim svojim sugrađanima i biračima.

