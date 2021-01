Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je Sisak nakon strašnog potresa koji je pogodio to područje. S njim u pratnji bio je i župan sisačko-moslavački Ivo Žinić.

Butković je rekao kako je osiguran besplatan prolaz, HŽ je to omogućio i za one iz Sisačko-moslavačke županije i za one koji dolaze tamo. Hrvatske ceste su izašle na teren kako bi sanirale prometnu infrastrukturu.

- Prvi izvještaj o oštećenju državnih cesta pokazuje da je šteta oko 70 milijuna kuna, a sanacija će hitno krenuti. Operativno smo sve prošli, to će odmah krenuti. Šteta na županijskim cestama je oko 20 milijuna kuna, preko Hrvatskih cesta ćemo osigurati taj iznos, zakon daje mogućnost hitnog ugovaranja. Dakle, riješeno je osiguranje sredstava i sanacija. Što se tiče lokalnih i nerazvrstanih općinskih cesta koje nisu u dosegu Hrvatskih cesta i ministarstva, tražimo od lokalne uprave da dostave kolike su štete, i tu ćemo pomoći, no sad još ne znamo stvarnu štetu - rekao je Butković za N1.

Postoje i drugi problemi s infrastrukturom, kao što je primjerice telekomunikacijska.

- Moram pohvaliti teleoperatere koji su brzo ustabilili situaciju. Postoje mjesta koja nisu dovoljno pokrivena signalom, više ruralna i pogranična, teleoperatori su spremni i taj dio pojačati, učinit ćemo dodatna poboljšanja da bi signal bio bolji.”

- Oštećena je zgrada Željezničkog kolodvora, u ingerenciji je HŽ infrastrukture koja je pregledala cijelu prugu prema Sisku, tu ništa nije oštećeno. Tu je pet obitelji živjelo, oni su privremeno smješteni. To je zgrada zaštićeni spomenik kulture - rekao je Butković.

Župan Ivo Žinić je rekao da je ponosan na sudjelovanje u projektu obnove ratom oštećenih kuća tijekom devedesetih.

- Obnova koja je trajala od 1995. do 2010. jedan je od najvećih projekata hrvatske države, 150.000 obiteljskih kuća je obnovljeno. Prema podacima statičara nijedna novoobnovljena obiteljska kuća nakon rata nije srušena. Ima oštećenja i smatram da su napravljene prema tadašnjim standardima. Ima oštećenih kuća, ali nijedna nije srušena, informacije da su se te kuće srušile, nije istina, obnovljene su po tadašnjim standardima - rekao je i dodao:

- Sustav obnove uključivao je na stotine stručnjaka, a samo ministarstvo je bilo koordinator, a provedbu, nadzor i ostalo sve su provodile hrvatske tvrtke. To je jedan od najboljih sustava. Kao glavni inženjer moja uloga je bila koordinativna, ponosan sam na to vrijeme, ovog trena oštećene kuće koje se nisu srušile, da su bile loše izgrađene, srušile bi se. Graditeljstvo je postupak, to nije dolazak na izlet, prati se gradnja. Obnova je izvedena sukladno svim regulativama koje su bile na snazi - rekao je.

Na ponovljeno pitanje da su novinari svjedočili kućama, tada obnovljenima, u kojima se sad ne može živjeti, župan je rekao:

- Ima oštećenih kuća, no većina nema oštećenja. I od mog oca je kuća oštećena. Je li župan Žinić odgovoran za potres? I ja živim u ovoj situaciji, ne živim u Zagrebu.

Komentirao je i priopćenje DORH-a koje je na svojim stranicama u ponedjeljak objavilo da će USKOK zatražiti provođenje kriminalističkog istraživanja o gradnji u sklopu obnove.

- Mislim da je to uranjeno. Po izjavama stručnjaka sinoć u razgovoru sam doznao da nijedna obnovljena kuća, nakon rata, nije srušena. Kuća ima oštećenja tako da se ne može koristiti, ali nije se srušila. Pozivam DORH da utvrdi ima li tu odgovornosti. Sva dokumentacija je u Državnom središnjem uredu za svaki objekt. Ponosan sam što sam sudjelovao u obnovi obiteljskih kuća.