Sramota! Župnik iz Siska javno objavio koliko je tko dao za blagoslov: 'To je ponižavanje!'

Župnik u Odri Sisačkoj objavio je imena i prezimena i točne adrese župljana i obznanio javnosti koliko je tko novca dao tijekom blagdanskog blagoslova kuća. Prema popisu koji je objavio župnik, iznosi su se kretali od 10 pa sve do 200 eura.

Ovakva javna objava podataka o tome tko je koliko dao uznemirila je župljane kojih ima oko 2 i pol tisuće, a osobito kada se uzme u obzir da je riječ o mjestu koje je teško pogođeno potresom, prenosi RTL.

- On je jednostavno objavio, to nije pristojno, to nije ljudski. To je za mene neprihvatljivo. I sramota - komentirao je postupak župnika Mijo Dolenec iz Stare Drenčine.

Mijo dodaje kako je takva praksa krenula s dolaskom novog župnika koji, osim objave ovog popisa, i na misi čita tko je koliko dao crkvi.

- Oni koji nemaju, dali su po 10-20 eura i normalno ispada sada da čitava župa zna tko je koliko dao. To su većinom umirovljenici i ti umirovljenici jedva kraj s krajem spajaju - kazao je Mijo.

- Ja sam katolik, teški sam katolik, bio sam i ministrant i sve i vjerujem, kao katolik. Ali da nas velečasni ponizuje, nije u redu - zaključio je Mijo.

Zašto je javno objavio popis s iznosima RTL je pokušao pitati i monsinjora Ivicu Mađera. Mađer se na telefon javio, ali je odbio komentirati svoju odluku uz opasku kako on nikada ne daje izjave za medije.

Na upite o spornom popisu odgovore nisu dobili ni iz Sisačke biskupije niti iz ureda Hrvatske biskupske konferencije. Popis je u međuvremenu nestao s Facebook stranice župe.