Žuti alarm za većinu zemlje: Bit će pljuskova s grmljavinom, negdje moguće bujične poplave

U unutrašnjosti pretežno oblačno s kišom, moguće lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Poslijepodne ponegdje sunčana razdoblja. Na Jadranu barem djelomice sunčano, mjestimice kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, također izraženiji, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, na srednjem dijelu i sjeverozapadnjak, a na sjeveru bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

U srijedu je za većinu Hrvatske označen žuti alarm zbog vjetra i pljuskova s grmljavinom. Za osječku regiju mjestimice mogući izraženi i obilni pljuskovi s grmljavinom. Lokalno moguće urbane i bujične poplave.

Na istoku zemlje jutro će biti oblačno s mogućom kišom, a ponegdje i pljuskovima. Poslijepodne uglavnom suho uz dulja sunčana razdoblja.

U središnjoj Hrvatskoj bit će povremene kiše, a temperature će biti nešto niže.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, a u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Bit će oblačno i kišovito s mogućim izraženijim pljuskovima. Kiše će biti uglavnom u noći i ujutro te ponovno potkraj dana.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom koji će ponegdje biti i izraženiji.

Na jugu Hrvatske djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice će biti kiše, većinom u obliku kratkotrajnih pljuskova u noći i ujutro.

I četvrtak će još biti promjenjiv i nestabilan, a od petak se vrijeme smiruje pa će vikend biti sunčaniji i topliji, prognoza je meteorologa Dragoslava Dragojlovića.