Žuti alarm zbog jakog vjetra, ali sunčano i temperatura do 32°C!

Pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a na krajnjem jugu moguć je i poneki kratkotrajni pljusak, objavio je DHMZ.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a u Dalmaciji će sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 29, a na Jadranu između 28 i 32 °C.

Upaljen je žuti alarm zbog vjetra za Kvarner, Istru, riječko područje i za cijelu Dalmaciju.

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Sredinom dana i poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slab, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Žuti alarm

Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na Jadranu između 20 i 24 °C, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 32 °C.

Za Dalmaciju i za zapadni dio Istre upalili su žuti alarm zbog vjetra.