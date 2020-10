Žuto upozorenje: Oluja bi mogla poplaviti rive, moguće i pijavice

I sljedećih dana na Jadranu promjenjivo, uz povremenu grmljavinu i kišu, najčešću i najobilniju od subotnjeg podneva do nedjeljnog jutra, te ponovno vjerojatno od nedjelje navečer do ponedjeljka prijepodne

<p>Listopad je u većini krajeva počeo jutarnjom svježinom te se ubrzo nastavio mnogima ugodnijom toplinom, ali i neugodnijom južinom. Ista će potrajati i sljedećih dana, nije to obmana.</p><p>U mnogim krajevima najkišovitije će biti u drugom dijelu subote, na Jadranu vjerojatno još i potkraj nedjelje te u ponedjeljak prijepodne, najavljuje meteorolog Zoran Vakula u novoj prognozi za <a href="https://www.hrt.hr/660878/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2102020" target="_blank">HRT</a>. </p><p>Ponegdje će opet biti nevremena, jakog i olujnog juga te plavljenja riva, nemojte da i vaš auto parkiran blizu mora iznenadno zapliva.</p><h2>U petak toplije, južina, ponegdje kiša</h2><p>Već u petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti toplije nego u četvrtak. Uz uglavnom sunčano vrijeme te slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar poslijepodnevna će temperatura zraka većinom biti 24 i 25°C. Jutarnja oko 12°C.</p><p>Uz južinu će iznadprosječno toplo biti i u središnjoj Hrvatskoj, ali i oblačnije, uz malu vjerojatnost za gdjekoju kišnu kap uglavnom uz granicu sa Slovenijom.</p><p>U gorju i na sjevernom Jadranu barem malo kiše sigurno će pasti u mnogim mjestima, osobito prijepodne, a i poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebno na riječkome području. Puhat će umjeren, ponegdje i jak, na udare i olujan južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, pri čemu će more biti umjereno valovito, gdjegod i valovito. Temperatura zraka ujutro od 9 do 14°C, uz more od 15 do 19°C, a poslijepodne oko 22°C, u gorju malo niža.</p><p>Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne viša, uglavnom 23 ili 24°C, a ujutro od 16 do 19°C, u unutrašnjosti oko 10°C. Bit će promjenjivo oblačno uz povremenu mjestimičnu kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, te uz većinom umjereno i jako, na udare mjestimice i olujno jugo, uz koje će more biti umjereno valovito i valovito, prema otvorenome vjerojatno i jače valovito.</p><h2>I dalje promjenjivo, ponegdje uz obilniju kišu</h2><p>I sljedećih dana na Jadranu promjenjivo, uz povremenu grmljavinu i kišu, najčešću i najobilniju od subotnjeg podneva do nedjeljnog jutra, te ponovno vjerojatno od nedjelje navečer do ponedjeljka prijepodne. Ponegdje će biti i olujnog nevremena, plavljenja riva, a moguće su i pijavice. Uz jugo i jugozapadnjak, u subotu jak i olujan, zatim malo slabiji, temperatura zraka malo će se mijenjati.</p><p>Na kopnu će najtoplije biti u subotu - na istoku čak i oko 30°C, ali u drugom dijelu dana i većinom najvjetrovitije i najkišovitije jer postoji velika vjerojatnost za izraženije pljuskove s grmljavinom, pa i olujno nevrijeme, najprije u zapadnim krajevima, navečer i u noći i drugdje. U nedjelju i ponedjeljak bit će sunčanije, ali i svježije, uz slabiji vjetar i povremenu mjestimičnu kišu, češću i obilniju u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije.</p>