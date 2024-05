Žuto upozorenje za dio zemlje, vikend donosi novo nevrijeme...

Tmurno i kišovito, a ponegdje ipak i sunčano. Kratki je to rezime vremenske prognoze koja nas čeka za kraj radnog tjedna. Sunčano vrijeme očekuje se uglavnom i pretežno na Jadranu.

- Mjestimične kiše bit će uglavnom u drugom dijelu dana u unutrašnjosti, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, kojih ujutro može biti i na sjevernom Jadranu - naveli su stručnjaci iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura bit će od 9 do 14, u gorju i niža, a na obali prema jugu i do 17 °C. Najviša dnevna od 21 do 26 °C.

Foto: DHMZ

DHMZ je izdao žuto upozorenje za regiju oko Rijeke te unutrašnjost i Slavoniju.

- Za vikend promjenljivo i nestabilno. Još u subotu česta sunčana razdolja, osobito u Dalmaciji, a u nedjelju lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. U ponedjeljak smirivanje i razvedravanje. Ujutro će mjestimice biti magle, većinom u subotu i u ponedjeljak. Vjetar na kopnu slab, na istoku u subotu i umjeren jugoistočni. Na moru će puhati umjeren sjeverozapadnjak koji će početkom tjedna oslabjeti. U nedjelju danju malo svježije - stoji u prognozi DHMZ-a za vikend.

Temperature neće pretjerano pasti, bit će dva do tri stupnja hladnije.