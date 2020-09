"Zvao sam splitsku bolnicu oko 130 puta. Nitko se nije javljao"

Čitatelj nam se javio i rekao da je zvao traumatologiju u KBC-u Split preko sto puta kako bi se naručio za pregled. Bez odgovora. Provjerili smo o čemu se radi

<p>Nevjerojatno, u dva dana smo ih majka i ja nazvali preko sto puta. Mislim da je bilo oko 130 puta. Ali nitko se nije javljao na telefon, kaže nam iznervirani splitski čitatelj.</p><p>Naime, nakon što se ozlijedio i dobio uputnicu, rečeno mu je da se nakon tri dana javi ambulanti za traumatologiju na splitskim Firulama. Danima je uzalud zvao.</p><p>- Prije nekoliko dana sam pao i izbio ključnu kost. Otišao sam na hitni kirurški odjel, pregledali su me, obavili posao i rekli mi da dođem na kontrolu za tri dana. Dali su mi internu uputnicu i poručili da se moram prijaviti telefonski. Priložili su i telefonski broj na kojeg bi se morao javiti i naručiti - priča nam čitatelj čiji identitet je poznat redakciji.</p><h2>Bez odgovora</h2><p>Međutim, nije uspio dosegnuti do nekoga na drugoj liniji.</p><p>- Nitko mi se nije javljao. Nazvao sam taj broj dvadesetak puta i ništa. Odustao sam. Zatim je počela zvati moja majka i ona je zvala preko sto puta. Ništa - priča nam ozlojeđeni čitatelj.</p><p>Ustupio nam je i fotografiju mobitela na kojoj se vide deseci neuspješnih pokušaja spajanja linije.</p><p>- Nakon toga sam vidio da nema smisla i otišao sam osobno tamo, na Firule. Došao sam na šalter i pružio im uputnicu. Nakon nekog vremena su me primili, slikali i napisali sve što je bilo potrebno. Nemoguće ih je bilo dobiti telefonski. Čak sam se na Križinama, drugoj bolnici u sastavu KBC-a Split, požalio na nejavljanje pa su ih i oni pokušali dobiti, ali ništa. Kao da telefon nije u funkciji - ispričao nam je čitatelj.</p><p>Odlučili smo provjeriti njegove navode i nazvati taj broj, koji je na stranicama KBC-a Split zaveden pod ‘Traumatologija - upis’.</p><p>Bez odgovora.</p><p>Nazvali smo zatim broj predstojnika klinike za kirurgiju koji su nas uputili na ravnateljstvo. Novi poziv rezultirao je brzim javljanjem iz ravnateljstva u kojem su nam poručili da nam ne mogu odgovoriti na pitanja o ispravnosti linije. Kazali su nam da pošaljemo mail s upitima, a nakon naše zamolbe za brzim odgovorom, odvratili su nam da ne garantiraju brzi odgovor te da će procijeniti važnost našeg upita. Svejedno, poslali smo ga. Nakon nekoliko minuta od odaslanog upita, opet smo okrenuli broj traumatologije, za svaki slučaj.</p><p>Javila nam se ljubazna medicinska sestra koja se predstavila kao Marijana. Ispričala se zbog nedostupnosti.</p><p>- Ja sam sama na šalteru, dolaze stalno ljudi na preglede, a naručivanje preko telefona je nezgodno. Kažem im da se jave na taj broj oko 14 sati, ali oni zovu ujutro, kad je gužva. Trebale bi nam dvije osobe i javljamo se koliko uspijemo, Samo jučer sam imala 80 bolesnika. Žao mi je tih ljudi i potrudit ćemo se da manje čekaju - rekla nam je sestra Marijana.</p>