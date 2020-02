Zvijezde kažu da mu neće biti lako: 'Oprezno sa suradnicima'

Današnji dan, 18. veljače, obilježava ulazak u razdoblje retrogradnog Merkura. Koliko je takav dan pogodan za početak obnašanja predsjedničke dužnosti, objasnila je za 24sata numerologinja Olga Hojdić.

- Što se novog predsjednika tiče, njemu na ruku ide to što je Škorpion po horoskopu, a upravo pripadnici ovoga znaka su u nešto pozitivnijem razdoblju. Rođen je 30. 10. 1966., a kad računamo njegov sudbinski broj, dobivamo broj osam, dok je njegova životna, sudbinska godina započela u listopadu, kad je Milanović napunio 53 godine, što je zapravo pokazatelj da je ušao u sudbinsku godinu, odnosno povoljno razdoblje - pojasnila je Olga Hodjić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Time je objasnila i njegov uspješan politički povratak.

- Ljudi rođeni 30. u mjesecu su karizmatični, rođeni diplomati i pobjednici, no u slučaju novog predsjednika najveći problem će stvarati to što on voli ljude i vjeruje ljudima pa će u izboru suradnika morati biti promišljeniji i racionalniji - rekla je Hodjić.

Objasnila je i kako je Milanovićev duhovni broj, broj 3, zbog kojeg je kod njega istaknut čvrsti stav.

- Gledajući njegov sudbinski aspekt, odnosno broj osam koji ga prati, treba naglasiti da je osmica Saturnov broj i borac za pravdu. Zato Milanović i jest socijalno osviješten, a borba za pravdu obilježit će njegov predsjednički mandat te će njome odisati i njegov inauguracijski govor - smatra Hodjić.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Retrogradni Merkur s početka priče vladat će do 9. ožujka pa će eventualne probleme stvarati manje od mjesec dana. Prema njezinim riječima, ovaj dan, koji je iznimno važan za Milanovića, mogli bi obilježiti “šumovi u komunikaciji”.

S obzirom na to da je Zoran Milanović kao premijer nerijetko bio “neshvaćen” (sjećamo se poplavljene Gunje, kad je jednoj ženi rekao da zna kako im je jer je i njemu pukla cijev u stanu...), teško je zamisliti što možemo očekivati na tom polju.

Dok ga Merkur vreba, Milanović će predsjedničku dužnost preuzeti na skromnoj svečanosti uz nazočnost obitelji i malog broja uzvanika. Gostima će biti poslužen finger food, a sve organizira Ured predsjednice.

Na koktelu u Uredu predsjednika posluživat će se kanape sendviči, pogačice od bakalara, košarice sa šparogama, quiche od povrća, sitni kolači. Za piće će se posluživati pjenušac Cattunar, crno i bijelo vino te sokovi i voda.

Sve je, kako saznajemo iz redovne ponude koju inače poslužuju takvim prigodama u Uredu predsjednika.

U ponedjeljak je odrađena i generalna proba, sa zborom Hrvatske ratne mornarice. Sve je proteklo u najboljem redu. Osim Milanovića, na inauguraciji će biti samo 39 ljudi, a cijela ceremonija počinje u 12 sati.