ZVO poziva gradonačelnika Pavličeka da službeno zatraži odgodu izložbe 'Srpkinja'

Iz Zajedničkog vijeća općina (ZVO) izvijestili su u nedjelju, povodom zahtjeva vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka za odgodom izložbe "Srpkinja", kako još nisu dobili službeni zahtjev gradonačelnika te ga pozivaju da im se obrati službenim putem.

"Zajedničko vijeće općina Vukovar je institucija nastala u postupku mirne reintegracije i posvećena je miru, promociji tolerancije i poštivanju te unaprijeđenju ljudskih prava, a ova izložba je usmjerena upravo na upućivanje takvih, antiratnih poruka. Niko ne želi u gradu Vukovaru situaciju kakvu smo imali u proteklom razdoblju, pa će Zajedničko vijeće općina Vukovar i srpske institucije, nakon razgovora s gradonačelnikom, donijeti odluku o održavanju izložbe, a koja će biti usmjerena na očuvanje mira i poštovanje ljudskih prava", navode iz ZVO-a.

Također, pozivaju građane da se ne povode za "političkim manipuliranjem emocijama od strane navijačkih i neformalnih skupina", da ostanu smireni te ne dozvole narušavanje dostojanstva svih građana Vukovara.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja, heroina Velikog rata"", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da izložbu odgore "izvan studenoga", mjeseca u kojem se obilježava Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i Vukovar se prisjeća stradanja u agresiji bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi 1991. godine.