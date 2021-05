Izbor prave obuće ovisi o mnogim faktorima, no kada su sportske tenisice u pitanju, najčešće se razmišlja o njihovoj udobnosti, funkcionalnosti i izgledu. No, ne odgovaraju svake tenisice baš svakom rekreativnom sportu – netko traži dodatnu pomoć oko brzine, nekome je potrebnija udobnost, a ima i onih kojima je važnije da su stopala i zglobovi zaštićeni prilikom naglih pokreta. Onima kojima odlazak u šoping po nove sportske tenisice predstavlja stres, donosimo olakšanje u obliku liste 10 najboljih tenisica za najčešće rekreativne sportove u 2021. godini – pet modela za žene i pet za muškarce.

Trail tenisice za trčanje

Ako je trčanje po utabanim stazama vaša omiljena rekreacija, tada vam je potrebna obuća koja će jednako uloviti u koštac s blatnim šumskim puteljcima i skliskim makadamskim stazama. Trail tenisice marke Salomon uvijek su savršen odabir jer, ne samo da su stilski privlačne, nego su i funkcionalne. Muški model XA PRO 3D v8 GTX je izrazito lagana i stabilna tenisica s mekanim potplatom i Contagrip® neklizajućom tehnologijom te vodonepropusnom Gore-Tex membranom koja štiti ukoliko slučajno zagazite u lokvu ili padne kiša. Iako je i ženski model XA PRO 3D v8 GTX W opremljen navedenim tehnološkim komponentama, istančano žensko oko će najprije primijetiti moderne Quicklace vezice koje omogućuje brzu i jednostavnu prilagodbu, a cipeli daju dašak modernog futurističkog dizajna.

Iako su se proslavile kao obuća za golf i baseball, Mizuno tenisice su s vremenom dokazale da su dorasle svakom sportskom izazovu. Svi koji traže kvalitetne trail tenisice, neka prvo isprobaju WAVE DAICHI 6, model s gumenim potplatom kojeg potpisuje Michelin, a koji korisnicima omogućuje izuzetno prianjanje i na najzahtjevnijim terenima. I gornji dio ženskog modela ove vrhunske trail tenisice sačinjen je od prozračnog materijala koji dozvoljava stopalu da diše tijekom trčanja, a njegov atraktivan dizajn s lakoćom će se uklopiti sa svakom sportskom odjevnom kombinacijom.

Tenisice za trčanje

Tenisice marke Asics se već godinama proglašavaju kao najbolje tenisice za trčanje. Njihov model GEL-KAYANO 27 je hvaljen zbog svoje iznimne udobnosti koju jamči posebno dizajniran potplat s FLYTEFOAM tehnologijom za ublažavanje udara stopala o tlo, dok DYNAMIC DUOMAX tehnologija u srednjem dijelu potplata osigurava stopalu dodatnu stabilnost. I dok muški model pruža potporu u području luka stopala, ženski model GEL-KAYANO 27 W nudi veću potporu u smjeru kretanja. Osim napredne tehnologije u izradi, ove tenisice krasi upečatljiv i dinamičan izgled koji se dopada svim generacijama trkača.

Fitness tenisice

Prikladne sportske tenisice za dvoranu su one koje ne kližu po parketu pri naglim pokretima i pružaju veću podršku mišićima i zglobovima. Under Armourov model HOVR Rise 2 će biti pouzdan oslonac svima koji žele doživjeti „osjećaj nulte gravitacije“ dok treniraju jer UA HOVR™ pjena u srednjem dijelu potplata omogućuje nevjerojatan povrat energije pri udaru o podlogu. Lagane su, izdržljive, fleksibilne i prozračne, a sve to omogućuje mrežasti gornji dio tenisica s 3D ispisom.

Za žene koje odlaze na grupne treninge, odnosno često vježbaju na podu ili u teretani, najprikladnijima su se pokazale Flex Appeal 3.0 FAN CRAZE marke Skechers. Njihovo gornjište od mekano tkane mreže osigurava prozračnost, a uložak od memorijske pjene i gumeni, savitljivi potplat daje osjećaj besprijekorne udobnosti. Ono što ove tenisice čini zanimljivima ljepšem spolu je činjenica da se bez ikakvog straha mogu oprati u perilici rublja.

Tenisice za slobodno vrijeme

Ako vas šetnja po gradu veseli više od teretane ili volite sportski stil odijevanja, onda su sljedeća dva modela tenisica za hodanje idealna za vas. Adidas LITE RACER 2.0 tenisice mogu upotpuniti styling svakog muškarca zbog njihovog jednostavnog dizajna, a pritom su nevjerojatno udobne i lagane – toliko da u njima možete biti cijeli dan i nećete osjetiti bol u stopalima ili nogama.

Mnogim su ženama Nikeove TANJUN omiljene tenisice za slobodno vrijeme jer savršeno začine tzv. casual look, dok su za njihovu udobnost zaslužni izdržljiv potplat te uložak koji osigurava lagan korak i apsorpciju šoka prilikom hodanja.

Gdje pronaći tenisice u kojima će hodanje, trčanje ili fitness treninzi u dvorani biti pravi užitak? Naravno, u Hervisu, jedinstvenoj trgovini sportske opreme vrhunskih svjetskih brendova.