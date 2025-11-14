Čitatelje tiskanog izdanja očekuje dvostrani poster i prilog s pričama ljudi čije su sudbine oblikovale hrvatsku slobodu.
24sata ovog vikenda donosi posebne sadržaje posvećene Vukovaru i Škabrnji
U znak poštovanja prema žrtvama Domovinskog rata, svim čitateljima tiskanog izdanja 24sata darujemo poseban sadržaj:
Subota: Uz novine očekuje vas dvostrani poster posvećen Vukovaru i Škabrnji – mjestima sjećanja na najteže dane rata
Ponedjeljak: Poseban prilog s potresnim pričama i ispovijestima ljudi čije su sudbine zauvijek obilježile hrvatsku slobodu – branitelja, civila, obitelji poginulih i nestalih
