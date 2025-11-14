Obavijesti

Promo sadržaj

Komentari 0
PROMO

24sata ovog vikenda donosi posebne sadržaje posvećene Vukovaru i Škabrnji

Čitanje članka: < 1 min
24sata ovog vikenda donosi posebne sadržaje posvećene Vukovaru i Škabrnji

Čitatelje tiskanog izdanja očekuje dvostrani poster i prilog s pričama ljudi čije su sudbine oblikovale hrvatsku slobodu.

U znak poštovanja prema žrtvama Domovinskog rata, svim čitateljima tiskanog izdanja 24sata darujemo poseban sadržaj:

Subota: Uz novine očekuje vas dvostrani poster posvećen Vukovaru i Škabrnji – mjestima sjećanja na najteže dane rata

Ponedjeljak: Poseban prilog s potresnim pričama i ispovijestima ljudi čije su sudbine zauvijek obilježile hrvatsku slobodu – branitelja, civila, obitelji poginulih i nestalih

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevjerojatna Black Friday ponuda: iRobot po super cijeni već od 159,90 €
PROMO

Nevjerojatna Black Friday ponuda: iRobot po super cijeni već od 159,90 €

U studenom Black Friday euforija stiže u iRobot i donosi najuzbudljivije popuste godine! Studeni donosi pravu lavinu pogodnosti i uzbuđenja za sve koji žele svoj dom održati besprijekorno čistim
Prestižna vinarija predstavila pojačanje, stigao im je jedan od najcjenjenijih sommeliera
PROMO

Prestižna vinarija predstavila pojačanje, stigao im je jedan od najcjenjenijih sommeliera

Dalmatinski Markus je u kratkom roku postao jedan od najinovativnijih i najbrže rastućih vinskih brendova u Hrvatskoj, poznat po visokokvalitetnim vinima, modernom pristupu proizvodnji i globalnoj prepoznatljivosti
Kako spasiti život kad srce zataji? Pogledajte podcast s poznatim kardiolozima
PROMO

Kako spasiti život kad srce zataji? Pogledajte podcast s poznatim kardiolozima

U najnovijoj epizodi podcasta „Vrijeme za zdravlje s Doktorom za srce“, voditelj i akademik Davor Miličić, poznati kardiolog,  upozorava da je zatajivanje srca vodeća zloćudna bolest današnjice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025