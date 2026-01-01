Rukometni Euro 2026. dolazi u Dansku, Norvešku i Švedsku! Ne propustite uzbuđenje od 15. siječnja do 1. veljače
Raspored svih utakmica Eura 2026. Kad igraju rukometaši?
Kad i gdje se igra rukometni Euro 2026.?
Europsko prvenstvo u rukometu 2026. igra se od 15. siječnja do 1. veljače 2026. u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. To je tek drugi put u povijesti da tri države zajedno organiziraju Euro (prvi put bilo je 2020.). Natjecanje se održava u četiri grada: Herning (Danska) - glavni centar turnira; skupine A i B, dio drugog kruga i završni vikend; Oslo/Bærum (Norveška) - skupine C i D; Malmö (Švedska) - skupina E i dio drugog kruga; Kristianstad (Švedska) - skupina F.
Gdje gledati utakmice?
Sve utakmice prvenstva prenosi RTL na glavnom TV kanalu, kao i putem streaming platforme Voyo. Ta je televizija osigurala prava prijenosa i za prvenstva 2028. i 2030.
Raspored utakmica rukometnog Eura 2026.
Faza po skupinama
Dvije najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u glavnu rundu.
Skupina A (Herning)
- 15. siječnja, 18 sati: Španjolska - Srbija
- 15. siječnja, 20.30: Njemačka - Austrija
- 17. siječnja, 18 sati: Austrija - Španjolska
- 17. siječnja, 20.30: Srbija - Njemačka
- 19. siječnja, 18 sati: Austrija - Srbija
- 19. siječnja, 20.30: Njemačka - Španjolska
Skupina B (Herning)
- 16. siječnja, 18 sati: Portugal - Rumunjska
- 16. siječnja, 20.30: Danska - Sjeverna Makedonija
- 18. siječnja, 18 sati: Sjeverna Makedonija - Portugal
- 18. siječnja, 20.30: Rumunjska - Danska
- 20. siječnja, 18 sati: Sjeverna Makedonija - Rumunjska
- 20. siječnja, 20.30: Danska - Portugal
Skupina C (Oslo)
- 15. siječnja, 18 sati: Francuska - Češka
- 15. siječnja, 20.30: Norveška - Ukrajina
- 17. siječnja, 18 sati: Ukrajina - Francuska
- 17. siječnja, 20.30: Češka - Norveška
- 19. siječnja, 18 sati: Češka - Ukrajina
- 19. siječnja, 20.30: Francuska - Norveška
Skupina D (Oslo)
- 16. siječnja, 18 sati: Slovenija - Crna Gora
- 16. siječnja, 20.30: Farski Otoci - Švicarska
- 18. siječnja, 18 sati: Crna Gora - Farski Otoci
- 18. siječnja, 20.30: Švicarska - Slovenija
- 20. siječnja, 18 sati: Crna Gora - Švicarska
- 20. siječnja, 20.30: Slovenija - Farski Otoci
Skupina E (Malmö)
- 17. siječnja, 18 sati: Hrvatska - Gruzija
- 17. siječnja, 20.30: Švedska - Nizozemska
- 19. siječnja, 18 sati: Nizozemska - Hrvatska
- 19. siječnja, 20.30: Gruzija - Švedska
- 21. siječnja, 18 sati: Nizozemska - Gruzija
- 21. siječnja, 20.30: Švedska - Hrvatska
Skupina F (Kristianstad)
- 16. siječnja, 18 sati: Island - Italija
- 16. siječnja, 20.30: Mađarska - Poljska
- 18. siječnja, 18 sati: Poljska - Island
- 18. siječnja, 20.30: Italija - Mađarska
- 20. siječnja, 18 sati: Poljska - Italija
- 20. siječnja, 20.30: Mađarska - Island
Drugi krug
Satnica će biti poznata naknadno.
Skupina I (Herning)
- 22. siječnja: C1 - B2
- 22. siječnja: A2 - C2
- 22. siječnja: A1 - B1
- 24. siječnja: C1 - B1
- 24. siječnja: A1 - C2
- 24. siječnja: A2 - B2
- 26. siječnja: A1 - B2
- 26. siječnja: A2 - C1
- 26. siječnja: B1 - C2
- 28. siječnja: A1 - C1
- 28. siječnja: A2 - B1
- 28. siječnja: B2 - C2
Skupina II (Malmö)
- 23. siječnja: F1 - E2
- 23. siječnja: D2 - F2
- 23. siječnja: D1 - E1
- 25. siječnja: F1 - E1
- 25. siječnja: D1 - F2
- 25. siječnja: D2 - E2
- 27. siječnja: D1 - E2
- 27. siječnja: D2 - F1
- 27. siječnja: E1 - F2
- 28. siječnja: D1 - F1
- 28. siječnja: D2 - E1
- 28. siječnja: E2 - F2
Završnica (Herning)
Polufinale
- PF1: 30. siječnja: I1 - II2
- PF2: 30. siječnja: II1 - I2
Finale
- 1. veljače: pobjednik PF1 - pobjednik PF2
