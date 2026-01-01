Obavijesti

Sport

Komentari 1
KREĆE GROZNICA

Raspored svih utakmica Eura 2026. Kad igraju rukometaši?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Raspored svih utakmica Eura 2026. Kad igraju rukometaši?
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Mađarska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Rukometni Euro 2026. dolazi u Dansku, Norvešku i Švedsku! Ne propustite uzbuđenje od 15. siječnja do 1. veljače

Kad i gdje se igra rukometni Euro 2026.?

Europsko prvenstvo u rukometu 2026. igra se od 15. siječnja do 1. veljače 2026. u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. To je tek drugi put u povijesti da tri države zajedno organiziraju Euro (prvi put bilo je 2020.). Natjecanje se održava u četiri grada: Herning (Danska) - glavni centar turnira; skupine A i B, dio drugog kruga i završni vikend; Oslo/Bærum (Norveška) - skupine C i D; Malmö (Švedska) - skupina E i dio drugog kruga; Kristianstad (Švedska) - skupina F.

Gdje gledati utakmice?

Sve utakmice prvenstva prenosi RTL na glavnom TV kanalu, kao i putem streaming platforme Voyo. Ta je televizija osigurala prava prijenosa i za prvenstva 2028. i 2030.

Raspored utakmica rukometnog Eura 2026.

Faza po skupinama

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u glavnu rundu.

Skupina A (Herning)

  • 15. siječnja, 18 sati: Španjolska - Srbija
  • 15. siječnja, 20.30: Njemačka - Austrija
  • 17. siječnja, 18 sati: Austrija - Španjolska
  • 17. siječnja, 20.30: Srbija - Njemačka
  • 19. siječnja, 18 sati: Austrija - Srbija
  • 19. siječnja, 20.30: Njemačka - Španjolska

Skupina B (Herning)

  • 16. siječnja, 18 sati: Portugal - Rumunjska
  • 16. siječnja, 20.30: Danska - Sjeverna Makedonija
  • 18. siječnja, 18 sati: Sjeverna Makedonija - Portugal
  • 18. siječnja, 20.30: Rumunjska - Danska
  • 20. siječnja, 18 sati: Sjeverna Makedonija - Rumunjska
  • 20. siječnja, 20.30: Danska - Portugal

Skupina C (Oslo)

  • 15. siječnja, 18 sati: Francuska - Češka
  • 15. siječnja, 20.30: Norveška - Ukrajina
  • 17. siječnja, 18 sati: Ukrajina - Francuska
  • 17. siječnja, 20.30: Češka - Norveška
  • 19. siječnja, 18 sati: Češka - Ukrajina
  • 19. siječnja, 20.30: Francuska - Norveška

Skupina D (Oslo)

  • 16. siječnja, 18 sati: Slovenija - Crna Gora
  • 16. siječnja, 20.30: Farski Otoci - Švicarska
  • 18. siječnja, 18 sati: Crna Gora - Farski Otoci
  • 18. siječnja, 20.30: Švicarska - Slovenija
  • 20. siječnja, 18 sati: Crna Gora - Švicarska
  • 20. siječnja, 20.30: Slovenija - Farski Otoci

Skupina E (Malmö)

  • 17. siječnja, 18 sati: Hrvatska - Gruzija
  • 17. siječnja, 20.30: Švedska - Nizozemska
  • 19. siječnja, 18 sati: Nizozemska - Hrvatska
  • 19. siječnja, 20.30: Gruzija - Švedska
  • 21. siječnja, 18 sati: Nizozemska - Gruzija
  • 21. siječnja, 20.30: Švedska - Hrvatska

Skupina F (Kristianstad)

  • 16. siječnja, 18 sati: Island - Italija
  • 16. siječnja, 20.30: Mađarska - Poljska
  • 18. siječnja, 18 sati: Poljska - Island
  • 18. siječnja, 20.30: Italija - Mađarska
  • 20. siječnja, 18 sati: Poljska - Italija
  • 20. siječnja, 20.30: Mađarska - Island

Drugi krug

Satnica će biti poznata naknadno.

Skupina I (Herning)

  • 22. siječnja: C1 - B2
  • 22. siječnja: A2 - C2
  • 22. siječnja: A1 - B1
  • 24. siječnja: C1 - B1
  • 24. siječnja: A1 - C2
  • 24. siječnja: A2 - B2
  • 26. siječnja: A1 - B2
  • 26. siječnja: A2 - C1
  • 26. siječnja: B1 - C2
  • 28. siječnja: A1 - C1
  • 28. siječnja: A2 - B1
  • 28. siječnja: B2 - C2

Skupina II (Malmö)

  • 23. siječnja: F1 - E2
  • 23. siječnja: D2 - F2
  • 23. siječnja: D1 - E1
  • 25. siječnja: F1 - E1
  • 25. siječnja: D1 - F2
  • 25. siječnja: D2 - E2
  • 27. siječnja: D1 - E2
  • 27. siječnja: D2 - F1
  • 27. siječnja: E1 - F2
  • 28. siječnja: D1 - F1
  • 28. siječnja: D2 - E1
  • 28. siječnja: E2 - F2

Završnica (Herning)

Polufinale

  • PF1: 30. siječnja: I1 - II2
  • PF2: 30. siječnja: II1 - I2

Finale

  • 1. veljače: pobjednik PF1 - pobjednik PF2

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge
Luka Modrić otvoreno o ratu i djedovoj smrti: Tata me nosio do lijesa i rekao 'Poljubi djeda'
ŽIVOTNI INTERVJU ZA TALIJANE

Luka Modrić otvoreno o ratu i djedovoj smrti: Tata me nosio do lijesa i rekao 'Poljubi djeda'

Želio bih kupiti djedovu kuću. Sva je u ruševinama, zarasla u korov. Razmišljaju o tome da od nje naprave muzej, ali ta ruševina je moj život. Želim to napraviti za pokojnog djeda, priznao je emotivni Luka
FOTO Ovi bivši HNL-ovci bili su konkurencija i modnom mačku
ISTANČAN UKUS ZA MODU

FOTO Ovi bivši HNL-ovci bili su konkurencija i modnom mačku

Neke igrače u HNL-u pamtimo po sjajnim potezima, a neki su trag ostavili sa svojim modnim kombinacijama. Prisjetili smo se najosebujnijih modnih izričaja u nama najdražoj nogometnoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026