Raspored svih utakmica Eura 2026. Kad igraju rukometaši?

Kad i gdje se igra rukometni Euro 2026.?

Europsko prvenstvo u rukometu 2026. igra se od 15. siječnja do 1. veljače 2026. u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. To je tek drugi put u povijesti da tri države zajedno organiziraju Euro (prvi put bilo je 2020.). Natjecanje se održava u četiri grada: Herning (Danska) - glavni centar turnira; skupine A i B, dio drugog kruga i završni vikend; Oslo/Bærum (Norveška) - skupine C i D; Malmö (Švedska) - skupina E i dio drugog kruga; Kristianstad (Švedska) - skupina F.

Gdje gledati utakmice?

Sve utakmice prvenstva prenosi RTL na glavnom TV kanalu, kao i putem streaming platforme Voyo. Ta je televizija osigurala prava prijenosa i za prvenstva 2028. i 2030.

Raspored utakmica rukometnog Eura 2026.

Faza po skupinama

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u glavnu rundu.

Skupina A (Herning)

15. siječnja, 18 sati: Španjolska - Srbija

15. siječnja, 20.30: Njemačka - Austrija

17. siječnja, 18 sati: Austrija - Španjolska

17. siječnja, 20.30: Srbija - Njemačka

19. siječnja, 18 sati: Austrija - Srbija

19. siječnja, 20.30: Njemačka - Španjolska

Skupina B (Herning)

16. siječnja, 18 sati: Portugal - Rumunjska

16. siječnja, 20.30: Danska - Sjeverna Makedonija

18. siječnja, 18 sati: Sjeverna Makedonija - Portugal

18. siječnja, 20.30: Rumunjska - Danska

20. siječnja, 18 sati: Sjeverna Makedonija - Rumunjska

20. siječnja, 20.30: Danska - Portugal

Skupina C (Oslo)

15. siječnja, 18 sati: Francuska - Češka

15. siječnja, 20.30: Norveška - Ukrajina

17. siječnja, 18 sati: Ukrajina - Francuska

17. siječnja, 20.30: Češka - Norveška

19. siječnja, 18 sati: Češka - Ukrajina

19. siječnja, 20.30: Francuska - Norveška

Skupina D (Oslo)

16. siječnja, 18 sati: Slovenija - Crna Gora

16. siječnja, 20.30: Farski Otoci - Švicarska

18. siječnja, 18 sati: Crna Gora - Farski Otoci

18. siječnja, 20.30: Švicarska - Slovenija

20. siječnja, 18 sati: Crna Gora - Švicarska

20. siječnja, 20.30: Slovenija - Farski Otoci

Skupina E (Malmö)

17. siječnja, 18 sati: Hrvatska - Gruzija

17. siječnja, 20.30: Švedska - Nizozemska

19. siječnja, 18 sati: Nizozemska - Hrvatska

19. siječnja, 20.30: Gruzija - Švedska

21. siječnja, 18 sati: Nizozemska - Gruzija

21. siječnja, 20.30: Švedska - Hrvatska

Skupina F (Kristianstad)

16. siječnja, 18 sati: Island - Italija

16. siječnja, 20.30: Mađarska - Poljska

18. siječnja, 18 sati: Poljska - Island

18. siječnja, 20.30: Italija - Mađarska

20. siječnja, 18 sati: Poljska - Italija

20. siječnja, 20.30: Mađarska - Island

Drugi krug

Satnica će biti poznata naknadno.

Skupina I (Herning)

22. siječnja: C1 - B2

22. siječnja: A2 - C2

22. siječnja: A1 - B1

24. siječnja: C1 - B1

24. siječnja: A1 - C2

24. siječnja: A2 - B2

26. siječnja: A1 - B2

26. siječnja: A2 - C1

26. siječnja: B1 - C2

28. siječnja: A1 - C1

28. siječnja: A2 - B1

28. siječnja: B2 - C2

Skupina II (Malmö)

23. siječnja: F1 - E2

23. siječnja: D2 - F2

23. siječnja: D1 - E1

25. siječnja: F1 - E1

25. siječnja: D1 - F2

25. siječnja: D2 - E2

27. siječnja: D1 - E2

27. siječnja: D2 - F1

27. siječnja: E1 - F2

28. siječnja: D1 - F1

28. siječnja: D2 - E1

28. siječnja: E2 - F2

Završnica (Herning)

Polufinale

PF1: 30. siječnja: I1 - II2

PF2: 30. siječnja: II1 - I2

Finale

1. veljače: pobjednik PF1 - pobjednik PF2