Bliži se Snježna kraljica! Što su nam otkrile naše ovogodišnje predstavnice Leona i Zrinka?

Naše ovogodišnje predstavnice u Svjetskome skijaškom kupu, Leona Popović i Zrinka Ljutić ove skijaške sezone nižu fantastične rezultate. Leona je u prva tri slaloma Svjetskoga kupa bila u Top 10 – 6. i 10. mjesto osvojila je u finskome Leviju, a 9. u američkom Killingtonu. Mlađa predstavnica, 18-godišnja Zrinka Ljutić u austrijskom je Semmeringu ostvarila najbolji rezultat sezone, 6. mjesto. U Leviju i talijanskom Sestriereu bila je 7., a u Killingtonu 15. Dvije Hrvatice u Top 10 u utrci Svjetskog kupa nisu viđene od Nike Fleiss i Ane Jelušić prije 13 godina! Leona i Zrinka trenutno se nalaze na 9. i 10. mjestu svjetskog slalomskog poretka, što je odlična najava sljemenskih utrka.

Foto: Kristijan Komarica

Prije samih utrka odlučili smo popričati s našim curama.

Koja je vaša najdraža FIS utrka?

Leona: Oduvijek sam voljela hladnoću i mir pa možda zbog toga biram Skandinaviju i Levi.

Zrinka: Ništa ne može nadmašiti domaću utrku i atmosferu, zato je moja najdraža utrka Snježna kraljica. Također, na Sljeme uvijek dođu navijati moji prijatelji i obitelj. Stvarno sam ponosna da imamo utrku svjetskog kupa u Hrvatskoj, a ove godine čak dvije :)

Koje je tvoje najdraže skijalište?

Leona: Možda je zbog tog mira, ali možda je do najboljeg rezultata u karijeri… Ne znam, ali biram opet Levi.

Zrinka: Meni je najdraže skijalište Innerkrems u Austriji. Tamo sam odrasla, prvi put stala na skije i za to mjesto me vežu brojne lijepe uspomene. To mi je kao drugi dom.

Tko je tvoj skijaški uzor?

Leona: Teško pitanje i često mislim o tome. Moram priznati da u zadnje vrijeme razmišljam kakav je kralj Johannes Strolz.

Zrinka: Imam više skijaških uzora. Naravno, nezaobilazni uzor je Janica, ali istaknula bih Saru Hector, Marcela Hirschera…

Kako se pripremaš za utrku?

Leona: Koliko god je važna fizička priprema, toliko je bitna i ona mentalna. Uvijek aktiviram noge skokovima, skipovima te odradim dinamičko istezanje. Naravno, pokušavam i biti maksimalno fokusirana na ono što moram raditi na samoj stazi.

Zrinka: Meni pripreme kreću noć prije. Važno mi je da dobro spavam. Prije nego što odem na stazu odradim vježbe zagrijavanja, a na samoj stazi prvo malo skijam kako bih se i na taj način zagrijala. Mentalne pripreme ovise o tome kako se osjećam na sam dan utrke. Ako sam nervozna slušam muziku ili odradim vježbe disanja. Ako se dobro osjećam onda ne radim ništa kako ne bih pokvarila :) Imam jednu stvar koju obavezno napravim prije samom starta - dam šaku svom serviseru Mihi i oboje kažemo „Idemo jako i uživat“.

Koja je tvoja najljepša uspomena sa skijanja?

Leona: Unatoč svim dobrim rezultatima i godinama profesionalnog skijanja i dalje mi ništa ne može nadmašiti skijanje s prijateljima nakon škole na Čelimbaši, u Mrkoplju. To su mi najljepše uspomene!

Zrinka: Teško mi je izdvojiti samo jednu uspomenu, ima ih stvarno puno. Prvo što mi pada na pamet su snježni dani u Innerkremsu. Na takve bismo dane prije treninga, ako bi ga uopće i bilo, vozili po dubokom snijegu freeride oko drveća i po raznim šumskim putevima.

Kako su izgledali tvoj počeci u skijanju?

Leona: Ja sam proskijala s obitelji, blizu kuće, u Begovom Razdolju.

Zrinka: Moje skijanje je krenulo na blagoj stazi u Innerkremsu, uz tatu. Početak mog skijaškog života obilježio je Innnerkrems jer smo tamo živjeli tijekom cijele zime.

Foto: Kristijan Komarica

Koji je tvoj najbolji rezultat karijere?

Leona: Svi moji najbolji rezultati u karijeri dogodili su se 2022. godine – dva šesta mjesta, u Leviju i Schladmingu.

Zrinka: Moj rezultat karijere je 5. mjesto na finalu svjetskog kupa u Meribelu prošle sezone, ali sam jako ponosna i na 6. mjesto u Semmeringu.

Tko ti u životu daje najveću podršku?

Leona: Obitelj, prijatelji i trener.

Zrinka: Definitivno moja obitelj, uža i šira.

Koji bi poruku poslala navijačima koji dolaze na Sljeme?

Leona: Nadam se da ćete doći u što većem broju i navijati najglasnije do sad!

Zrinka: Prvo, zahvalila bih im se na dolasku i podršci, a drugo zamolila da budu jako glasni. Ja ću dati sve od sebe da odskijam dobro te da se svi skupa veselimo.

Po čemu je Snježna kraljica posebna?

Leona: Sljeme je naš dom. Na Snježnu kraljicu uvijek dođe puno mojih prijatelja koji su najbolja podrška. Naravno, i domaća publika – to je poseban osjećaj.

Zrinka: Sljeme je moja domaća utrka, domaća publika. Atmosfera uvijek bude na visokom nivou, takvo što nema nijedna druga utrka u Svjetskom kupu. Također, sviđa mi se što je staza duga, zahtjevna i izazovna.

Kada si se prvi put spustila niz sljemensku padinu?

Leona: Iskreno, ne sjećam se prvog trenutka na Sljemenu, ali sigurno je to bilo na jednoj od dječjih utrka.

Zrinka: Ne sjećam se prvog spusta jer sam bila jako mala. Imala sam možda četiri godine.

Što očekuješ od ovogodišnje utrke na Sljemenu?

Leona: Ova sezona je stvarno dobro krenula i mislim da je to dobra priprema za Snježnu kraljicu. Očekujem da ću dobro skijati, napasti postolje, a u svemu će pomoći i odlična atmosfera.

Zrinka: Očekujem izazov – to mi je najdraže. Naravno i odličnu atmosferu. Nadam se da će biti mnogo navijačica i navijača.