Čudo od igračke: Znate li koliko je LEGO kockica potrebno složiti od Zemlje do Mjeseca?

Bez obzira na to jeste li se igrali ovim figuricama kao djeca ili kao odrasli, sigurni smo da vam je slaganje ovih kockica bilo, a možda je i danas, zaista lijepo iskustvo. Osim što je zabavno, slaganje ovih kockica pomaže djeci razviti motoričke sposobnosti, a istodobno je vrlo učinkovit alat za djecu s autizmom. Oblikovanje ovih šarenih elemenata, naime, autističnoj djeci pomaže u razvijanju verbalne i neverbalne komunikacije, uči ih dijeliti te timskom radu. No iza ovih genijalnih igrački krije se još mnogo zanimljivih i nadasve nevjerojatnih činjenica koje možete saznati u nastavku.

Kako je sve počelo?

Autor ovih atraktivnih figurica danski je stolar Ole Kirk Christiansen. On je, ne znajući kakvu će popularnost ove plastične igračke postići, skromno počeo izrađivati igračke od drva breze, što je rezultiralo proizvodom izuzetne kvalitete. Nakon što je uvidio da su kupci prepoznali kvalitetu njegovih igračaka, počeo je proizvodnju figurica od plastike, danas poznatijih kao LEGO kocke. Fascinantan je i podatak da, nakon više od pola stoljeća proizvodnje, ove kocke i dalje imaju isti standard veličine. Drugim riječima, ako imate LEGO kocke iz, recimo, 1956. godine, one su i dalje kompatibilne s najnovijom LEGO kockom.

Nadalje, danas se u jednoj minuti proizvede čak 78.000 LEGO kocki, a kalupi za proizvodnju precizni su do čak dvije tisućinke milimetra, što je, usporedbe radi, manje od širine jedne vlasi kose, a LEGO trenutno proizvodi više od 3700 elemenata kockica, koje se fabriciraju u više od 60 različitih boja.

Jedna od možda najzanimljivijih činjenica vezana je ipak uz sljedeći podatak: poželite li izgraditi toranj od Zemlje do Mjeseca, morat ćete složiti 40 milijardi LEGO kockica!

Moć šarenih kockica

Prvi LEGO set koji je ova tvrtka licencirala bili su Ratovi zvijezda. Danas, 20 godina kasnije, u ponudi je oko 1000 LEGO tematskih setova, uključujući i one Marvelovih superheroja.

A poželite li upravljati sudbinom svih stanovnika svijeta, na ruku jednostavno možete navući Rukavicu beskonačnosti.

LEGO umjetnost

No daleko od toga da se LEGO kocke koriste samo u rekreativne svrhe. Postoje ljudi čija se karijera svodi na slaganje i izlaganje ovih kockica i, vjerovali ili ne, za to primaju i prilično pristojnu plaću. Prvi umjetnik koji je LEGO počeo koristiti kao umjetnost bio je Amerikanac Nathan Saway, a njegova izložba zvala se "Umjetnost kockica". A Britanac James May otišao je i korak dalje. On je, naime, sagradio prvu LEGO kuću, i to od nevjerojatna 3,3 milijuna kockica. Njegova je LEGO kuća imala WC, tuš i krevet – dakle sve što je potrebno za ljudski život!

A zahvaljujući američkom arhitektu Adamu Reedu Tuckeru, obožavatelji LEGO kockica danas mogu uživati u liniji proizvoda LEGO Architecture. Ovaj arhitektonski umjetnik dizajnirao je mnoge svjetske i kulturne znamenitosti u malom obliku. Tako, recimo, danas iz udobnosti svoga kauča možete prizvati duh "Grada Lavova" detaljnim modelom siluete Singapura, uživati u slaganju prave američke ikone: Bijele kuće ili sastaviti najveći arhitektonski izraz ljubavi u predivnome modelu Taj Mahala, koji se sastoji od čak od 2022 pojedinačne kockice. No, ako želite proputovati svijet, onda odmorite mozak uz LEGO Art kartu svijeta, koja je ujedno najveći komercijalni LEGO set s 11695 dijelova.

