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Dani Općine Sračinec: Tri dana glazbe i zabave! Stižu Grdović, Ana Bekuta, Srebrna Krila...

Piše 24sata,
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Dani Općine Sračinec: Tri dana glazbe i zabave! Stižu Grdović, Ana Bekuta, Srebrna Krila...
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Foto: PROMO
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Dani Općine Sračinec bit će prilika za druženje, dobru glazbu i vrhunsku zabavu, a organizatori pozivaju mještane i posjetitelje iz okolnih krajeva da budu dio ovogodišnjeg trodnevnog slavlja...

Općina Sračinec i ove godine priprema bogat program povodom Dana Općine Sračinec, koji će se održati od 24. do 26. rujna 2026. godine na prostoru šatora kod nogometnog igrališta u Sračincu, javljaju nam organizatori. 

Trodnevni program donosi atraktivna glazbena imena i zabavu za sve generacije. U četvrtak, 24. rujna, publiku očekuju Aleksandar Sofronijević i orkestar, dok će u petak, 25. rujna, nastupiti Srebrna krila i Mladen Grdović.

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Veliko finale Dana Općine predviđeno je za subotu, 26. rujna, kada će na pozornicu izaći Nikola Rokvić i Ana Bekuta.

Foto: PROMO

Ulaznice su dostupne od 23 eura, dok je za subotnji program cijena ulaznice od 34,50 eura.

Dani Općine Sračinec bit će prilika za druženje, dobru glazbu i vrhunsku zabavu, a organizatori pozivaju mještane i posjetitelje iz okolnih krajeva da budu dio ovogodišnjeg trodnevnog slavlja.

Foto: PROMO

Sračinec će tako krajem rujna ponovno postati mjesto susreta glazbe, zabave i dobrog raspoloženja.

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