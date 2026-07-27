Za svoj 68. rođendan, Mladen Grdović si kupio novi automobil

Mladen Grdović poznat je po ljubavi prema skupim automobilima, a jednog je čak i opjevao u pjesmi 'Crveni Ferrari' iz 2014.

Za svoj 68. rođendan, koji slavi sutra, pjevač je sam sebe počastio nešto skromnijim limenim ljubimcem. Pratiteljima na Facebooku pohvalio se da si je kupio bijeli Fiat 500 Cabrio s bordo platnenim krovom. U opisu fotografije pjevač je napisao kako je riječ o Topolinu, no na fotografiji je Fiat 500C.

- Evo, dragi moji ljudi! Danas mi je rođendan, fali još 12 sati. Vidim ja da nitko niti blizu ništa ne pita. Tako skoro svake godine ja ostanem sam. Ma nije meni krivo, nego sam puno njih oženio, rastavio, zaljubio... Ovaj put sam počastio sam sebe i kupio Topolina, Fiat 500 kabriolet. Sam sebe počastio, ma tako sam sritan - napisao je pjevač i poručio fanovima da ih sve voli.

- Voli vas MG i želim vam puno zdravlja i svima vama od babe, dide, djece i rodbine... Volim vas puno, a moj Topolino će mene nadživjeti, samo će ostati moje pjesme. Volim vas sve - napisao je pjevač. Nedugo zatim objavio je još jednu fotografiju svog novog ljubimca.