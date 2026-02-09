Obavijesti

Darujemo karticu s molitvama bl. Alojzija Stepinca uz 24sata

Darujemo karticu s molitvama bl. Alojzija Stepinca uz 24sata

Povodom spomendana blaženog Alojzija Stepinca, 24sata vam u utorak donose karticu s njegovim likom i posebno odabranim moltivama

Stepinčevo se obilježava 10. veljače, na godišnjicu smrti blaženog Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa i jednog od najvažnijih svjedoka vjere u hrvatskoj povijesti. Njegov život bio je obilježen dubokom, nepokolebljivom ljubavlju prema Bogu, koju je dosljedno živio kroz ljubav prema bližnjemu, osobito prema onima najslabijima i najpotrebnijima.

Vjernost savjesti i Evanđelju donijela mu je i godine progona, suđenja i zatočeništva, no Stepinac nikada nije odustao od istine, pravde i vjere. Njegovo strpljivo podnošenje patnje i ustrajnost u vjeri učinili su ga simbolom moralne snage i duhovne postojanosti.

Papа Ivan Pavao II. proglasio je Alojzija Stepinca blaženim 1998. godine u Mariji Bistrici, tijekom svojeg drugog posjeta Hrvatskoj, pred više stotina tisuća vjernika. Tom je prigodom istaknuto kako je Stepinac svojim životom i mučeništvom postao snažan uzor vjernosti Kristu i Crkvi, ali i opomena svakom vremenu u kojem se gazi ljudsko dostojanstvo.

Povodom spomendana blaženog Alojzija Stepinca, 24sata u utorak donose posebnu karticu s njegovim likom i pomno odabranim molitvama

