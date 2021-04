Styria kao najjača medijska kompanija i najutjecajnija istraživačka agencija Nielsen postigli su dogovor te kreću u istraživanje influencer tržišta koje će promijeniti dosadašnju praksu rangiranja influencera. Istraživanje će pridonijeti tržištu te će biti prvo ovakvog tipa u Hrvatskoj, čiji će rezultati pokazati tko su top influenceri. Ono bi zapravo trebalo koristiti svim medijima, agencijama, influencerima i ostalim akterima u digitalu koji imaju kontakt s tom vrstom oglašavanja. Cilj istraživanja je da već spomenuti akteri mogu pravednije ulagati marketinške budžete i planirati strategiju oglašavanja. Istraživanje je u tijeku te će se rezultati objaviti krajem svibnja ove godine, ovo je zasad najnaprednije i najdetaljnije istraživanje tog segmenta u cijeloj regiji. Uspješnu suradnju na istraživanju i kako je uopće do njega došlo komentirala je Alida Žorž Miketek, direktorica Nielsena za Hrvatsku.

- Nielsen je globalni leader na tržištu medijskih istraživanja, naš core business ima korijene u klasičnim medijima, ali profilirani smo prema mjerenju videa kao medijskog izražaja. To znači da uz klasičnu linearnu televiziju mjerimo sve video platforme, čime velikim dijelom ulazimo i u sferu koja se danas prilično okvirno naziva digital. Sa Styrijom me veže dugogodišnje poslovno partnerstvo tijekom kojeg sam stekla veliko poštovanje prema Styriji kao pokretaču fokusa na novo doba, nove generacije i nove standarde. Iako je Styria krenula iz jednog od najklasičnijih medija - tiska, rukovodstvo je imalo zdravu viziju i iz opće opasnosti digitalizacije po print pretvorila to u glavni krvotok svog poslovnog modela. Styria je već dugo uspješna multimedijalna kuća otvorena za transparentni napredak koji podrazumijeva i nezavisno mjerenje publike - čitatelja, gledatelja, korisnika sadržaja u totalu. Tu se, naravno, ističe i aktivna uloga Styrije u kreiranju influencer scene na domaćem tržištu. S obzirom na znanje, iskustvo i misiju koje obje kompanije njeguju, suradnja između Nielsena i Styrije bila je logičan korak prema razbijanju mitova o influencer sceni i dubinskoj analizi činjenica - zaključuje Žorž Miketek.

Koliko su relevantni rezultati koji će napokon pozicionirati influencere u Hrvatskoj pojašnjava i Matej Lončarić, direktor video sadržaja u 24sata i jedan od osnivača JoomBoosa.

- Već smo šest godina prvaci u digitalnom videu na hrvatskom tržištu, a lani smo ponovno oborili svoj rekord u gledanosti. Cilj nam je imati transparentne metrike koje su priznate i razumljive cijelom tržištu. Kao i ostali ‘igrači’, koristimo mnogobrojne alate koji mjere gledanost videa ili vrijeme provedeno uz video. Mediji, influenceri, agencije... svatko metrike tumači na svoj način. Tako se nameće potreba na tržištu za unificiranim metrikama i analitikama. Ovo je tek prva u nizu suradnji s Nielsenom, za koju se nadam da će utjecati na još veći razvoj tržišta - kaže Lončarić. U 24sata godinama se intenzivno radi na profesionalnoj produkciji video sadržaja, a predani rad doveo nas je do velikog uspjeha, tako da su u prošloj godini profili i kanali u sustavu 24sata imali najbolji rezultat u usporedbi s drugima, i to s 1,56 milijardi pregleda. Shodno tome, koliko je bitna suradnja Nielsena i Styrije na ovom istraživanju pojašnjava direktorica Nielsena za Hrvatsku, Žorž Miketek:

- Cilj suradnje je definiranje tržišnih standarda mjerenja i evaluacije marketinških aktivnosti influencera. Želimo pružiti mogućnost svim sudionicima medijskog tržišta da temelje svoje poslovne odluke na nezavisnoj i pouzdanoj metodologiji mjerenja influencera.

Možda na prvu zvuči apstraktno, kad spominjemo mjerenje koliko je netko top influencer, no zato se tome pristupa kroz InfluenceScope.



- InfluenceScope možemo opisati kao holistički pregled i analizu aktivnosti influencera na društvenim mrežama kako bi se osigurao objektivan i pouzdan proces njihove evaluacije. Temelj InfluenceScopea su podaci prikupljeni u suradnji s društvenim mrežama i nadograđeni kroz komplementarne analitičke alate Nielsena koji je na taj način kreirao zavidnu jedinstvenu globalnu bazu podataka. Prema konkretnim potrebama klijenta, Nielsenov tim stručnjaka provodi kvalitativne i kvantitativne analize, pružajući holističku podršku klijentima kroz cijeli ciklus influencerskog marketinga, od selekcije influencera do post evaluacije i mjerenja uspješnosti kampanje. Ako želite nepristranu višedimenzionalnu analizu influencera - informirajte se o InfluenceScope analizi. Svaki influencer analizira se na 4 dimenzije - reach, resonance, relevance i return. SCORECARD nam omogućuje da usporedimo influencere i odredimo koji su najefikasniji po kojoj metrici - pojašnjava Alida Žorž Miketek koliko je zapravo detaljan pristup svakome influenceru u istraživanju.

- InfluenceScope se razlikuje od svih ostalih po tome što se temelji na jedinstvenoj metodologiji i algoritmu razvijenim od strane Nielsen Media. InfluenceScope osigurava ključne informacije, poput evaluacije medijskog efekta pojedine kampanje izražene u novčanim ekvivalentima i premijskim kvalitativnim istraživanjima.

Još jedna vrijednost je sama Nielsenova globalna baza influencera, što je od presudne važnosti za multinacionalne kompanije koje žele paralelne i usporedive reporte za veći broj zemalja, kao i za influencere koji su popularni u više zemalja. S obzirom na to da je Nielsen vlasnik ove baze, moguće je i dugoročno praćenje promjena, što i te kako utječe na efikasnost investicija u oglašavanje putem influencera - kaže Alida.