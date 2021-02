Dr. Oz je popularni američki doktor koji se proslavio kao gostujući doktor kod Oprah Show, gdje je savjetovao gledatelje o brojnim problemima a posebno se specijalizirao za probleme prekomjerne težine i pomlađivanje. Kao autoritet na području oblikovanja tijela je 2009. godine dobio svoju TV emisiju Dr. Oz Show koja je bila devet puta nagrađena nagradom Emmy radi svoje nevjerojatne popularnosti.

Dr. Oz je u svojoj emisiji predstavio inhibitore ugljikohidrata kao čudo mršavljenja i o njima rekao: „Ne znam gdje se taj proizvod skrivao cijeli moj život!“

Kao najbolju tvar za inhibiranje ugljikohidrata i topljenje masti, Dr. Oz je istaknuo ekstrakt rosehip i o njemu rekao da je to jedini ekstrakt koji djeluje unutar vašeg tijela tako da sprječava tijelo da ugljikohidrate koje unesete kroz dan pretvori u tvrdokorno salo kojeg se svi želimo riješiti!

Na milijune ljudi diljem svijeta se bori s viškom kilograma i Dr. Oz jamči da će ekstrakt rosehip, odnosno RE-Lite Plus proizvod, promijeniti živote i osigurati figuru iz snova koju ste oduvijek željeli. Dr. Oz: Ako ne želite koristiti nijedan drugi proizvode za topljenje masti, koristite barem ekstrakt rosehip jer je pravi “uništavač šećera”!

Dr. Oz je u svojoj emisiju ugostio priznatu stručnjakinju za mršavljenje Lisu Lynn koja je potvrdila i rekla: “Stvarno me ljuti da najbolji proizvodi za mršavljenje nisu više poznati. Ekstrakt rosehip djeluje, prirodan je, siguran, i nemate što izgubiti!”

Svjetski priznata stručnjakinja Lisa Lynn preporučuje RE-Lite Plus kao glavno rješenje u borbi protiv viška sala.

Lisa Lynn, koju mnogi smatraju najvećom stručnjakinjom za mršavljenje na svijetu, o ekstraktu rosehip kaže: “Prije sam imala preko 20 kg viška i probala sam sve moguće dijete. Čak sam postala i vegetarijanka ne bih li izgubila višak sala. Obično bih dobivala na težini, sve dok nisam otkrila prirodne, ali izuzetno moćne metode koje mogu pospješiti i najsporiji metabolizam. Pomažu čak i ženama koje dobivaju težinu zbog problema sa štitnjačom u menopauzi. Nepotrebnim izgovorima je došao kraj!

Po mišljenju Lise Lynn, ekstrakt rosehip smanjuje želju za ugljikohidratima koji su odgovorni za višak sala na vašem tijelu. Osim toga, RE-Lite Plus povećava trošenje kalorija čak i u mirovanju, tako da salo topite tijekom cijelog dana, čak i kad spavate! RE-Lite Plus cilja posebno tvrdokorno salo oko trbuha, bokova, i bedara.

Potražili smo Hrvate koji su slijedili savjet Dr. Oza!

Ekstrakt rosehip u najkvalitetnijem obliku, RE-Lite Plus, još uvijek je dostupan u Hrvatski i pričali smo sa Hrvatima koji su nam rekli o nevjerojatnim rezultatima.

36-godišnja Petra kaže da joj je RE-Lite Plus potpuno promijenio život. “Izgubila sam 28 kilograma u nekoliko mjeseci. Salo se je topilo s mene. Cijeli život sam se borila s viškom kilograma I isprobala sve moguće dijete I dodatke prehrani koji su obećavali čuda. Uglavnom nisam izgubila niti kilograma, a ako sam I uspjela izgubiti nešto sala, jako brzo bi se vratilo. Otkad sam zahvaljujući Dr. Ozu otkrila ekstrakt rosehip, svakodnevno gubim na težini I još nikada nisam bila toliko sretna.

Zato što smo se htjeli uvjeriti da njena priča nije iznimka, odlučili smo potražiti ostale Hrvate koji su već isprobali RE-Lite Plus i koji bi htjeli podijeliti svoja iskustva. Naišli smo na desetke priča koje su ljudi sami dijelili po webu, Facebooku, ili su nas sami kontaktirali.

Maja iz Zagreba je rekla da nije imala velikih problema s kilogramima, samo je željela zavodljiv trbuščić. Zbog toga što je salo oko trbuha najtvrdokornije, godinama se mučila da skine zadnjih 7 kilograma i osjeti se privlačno. “Već par dana nakon što sam počela koristiti RE-Lite Plus, opazila sam da sam imala manje želje za slatkim a nakon dva tjedna sam opazila da sam izgubila nekoliko centimetara u struku, što je za mene pravo čudo. U dva mjeseca sam dosegnula svoj cilj unatoč tome što sam prije godinama i godinama vježbala i mučila se sa zadnjim kilogramima.

Stvarno preporučujem RE-Lite Plus svima koji se i dalje muče s viškom sala i žele oblikovati svoje tijelo.

Marko iz Umaga nam je rekao da se još od djetinjstva bori s viškom kilograma. “Nikada nisam probao nijedan proizvod za mršavljenje jer mi se činilo da to kupuju samo žene. Kad sam napokon odlučio da je dovoljno i da želim napraviti nešto za sebe, na sreću sam na televiziji otkrio emisiju u kojoj Dr. Oz preporučuje ekstrakt rosehip kao najboljeg za otapanje sala. Nakon kratke potrage, otkrio sam RE-Lite Plus i to je bilo moje rješenje s kojim sam dosad izgubio već 22 kilograma i želio bih izgubiti još približno 8 kilograma.

RE-Lite Plus je bila najbolja odluka koju sam ikada donio.

Naše mišljenje o “čudesnim” proizvodima za mršavljenje i RE-Lite Plus

S obzirom na poplavu našeg tržišta s proizvodima koji obećavaju čudesni gubitak težine, bili smo s razlogom skeptični pa smo se odlučili da, unatoč brojnim pričama o uspjehu, provjerimo tvrdnje i rezultate. RE-Lite Plus sadrži iznimno kvalitetnu inačicu ekstrakta rosehip i još 6 drugih sastojaka koji su namijenjeni za smanjivanje apetita ili topljenje masti.

S obzirom na to da postoje kliničke studije koje podupiru sve te sastojke, zanimalo nas je kako djeluju skupa u formuli koju upotrebljava RE-Lite Plus. Otkrića su bila apsolutno šokantna: RE-Lite Plus povećava trošenje kalorija tijekom cijelog dana ali ipak ne smanjuje mišićnu masu, nego energiju za rad koristi direktno iz najtvrdokornijih zaliha masti. Bili smo potpuno oduševljeni.

Zaključak

Od srca preporučujemo RE-Lite Plus svima onima koji žele izgubiti zadnjih nekoliko kilograma sala ili se pak bore s velikim viškom kilograma. Klinička istraživanja i rezultati korisnika potvrđuju da je RE-Lite Plus s razlogom najprodavaniji proizvod za topljenje sala na svijetu.

Za naše čitatelje smo pripremili posebnu, vremenski ograničenu ponudu u kojoj možete uštedjeti 40% kod kupovine RE-Lite Plus. Priče o vašem uspjehu nas jako vesele i ako ih imate, rado ćemo ih podijeliti.

