Izborom električnog vozila pozitivno ćete utjecati na okoliš jer će vaš limeni ljubimac značajno smanjiti zagađenje zraka tako što neće ispuštati onečišćenja tijekom vožnje. Također, nema ni emisije stakleničkih plinova, pa se neće stvarati smog. Uz blagotvorno djelovanje na okoliš, značajno ćete utjecati i na smanjenje buke budući da je takvo vozilo gotovo pa nečujno. Odlična vijesti je da, ako odlučite kupiti električno vozilo, možete osigurati olakšice od države putem Fonda za zaštitu okoliša.

Iskoristite 105 milijuna kuna za subvencioniranje

Na stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost možemo pročitati podatak da je ove godine osigurano čak 105 milijuna kuna bespovratnih sredstava kako bi se potaknula elektromobilnost. Iako su ove godine obrazac za prijavu izmijenili te tako obvezali prodavatelje vozila da oni umjesto vas izvrše prijavu za ostvarivanje olakšice, procedura je ostala identična. Za početak projekta sufinanciranja, 10. svibnja 2021. godine objavljen je Javni poziv na koji se javljaju proizvođači, generalni zastupnici i uvoznici motornih vozila. U tom natječaju moraju prijaviti svoja dostupna energetski učinkovita vozila i prodajna mjesta kako bi dobili korisnički račun za aplikaciju u koju će prijavljivati svoje kupce.

Javni poziv za građane i tvrtke

Ako se odlučite za kupnju električnog ili hibridnog automobila, onda bi svakako bilo dobro da iskoristite priliku za ovu značajnu olakšicu. Naime, početkom lipnja ove godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv na koji biste trebali prijaviti sebe ili tvrtku. To je jedini način da uđete u sustav i jedino tako prodavatelj automobila moći će vas prijaviti za sufinanciranje. Prodavateljev zadatak je unijeti vaše osobne podatke i potrebnu dokumentaciju u sustav, a za vas će se automatski rezervirati dostupan iznos poticaja.

Bitno je napomenuti da će se sufinanciranje ostvariti samo ako u određenom roku uplatite obvezni minimalni predujam za vozilo u iznosu 7% traženih sredstava Fonda. Za fizičke osobe to će biti maksimalno 4900 kn, a za pravne osobe to će iznositi 28.000 kuna.

Uštede su značajne

Dakle, ako kupite vozilo, Fond će ga sufinancirati do 40%, a maksimalni iznos poticaja ovisit će o kategoriji. Što u prijevodu znači da, ako primjerice kupujete vozilo s električnim pogonom ( ili čak na vodik), možete dobiti do 70.000 kuna nepovratno. Prema pravilu će fizičke osobe moći ostvariti sufinanciranje za jedno vozilo, a tvrtke će moći kupiti i više njih, ali će im maksimalno biti dostupno do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. Takvo vozilo koje je kupljeno pomoću sufinanciranja mora se zadržati u vlasništvu dvije godine. Mnoge automobilske marke, poput Audija, prepoznale su vrijednosti električnih i hibridnih automobila, kao i ovakav način sufinanciranja, te su pripremile još dodatnih pogodnosti za svoje kupce. Odabir energetski učinkovitog vozila dobra je i prirodna odluka a sve dodatne informacije vezane za sufinanciranje možete pronaći na web stranici http://www.prirodanizbor.hr