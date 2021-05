Novi hit u liniji Dukat Lagano jutro mliječnih proizvoda bez laktoze napitak je Dukat Lagano jutro macchiato, spoj prave kave i mlijeka bez laktoze, u idealnom pakiranju za svaku priliku, bočici od 0,5 litre.

Procjenjuje se da je čak 20 posto odrasle populacije u Hrvatskoj intolerantno na laktozu, a uz Lagano jutro macchiato svi ljubitelji kave s mlijekom sada mogu bezbrižno uživati u svome omiljenom kofeinskom napitku.

Dukat Lagano jutro macchiato može se popiti topao ili hladan, a bit će odličan suputnik u uredu, kod kuće, na putu i u vožnji, kao i u svim oblicima druženja u prirodi.

Ujedno je predstavljeno i manje, džepno pakiranje Dukat Lagano jutro mlijeka bez laktoze od 0,2 litre s papirnatom slamčicom. Novo, praktično on the go pakiranje bit će idealan izbor za ruksake školaraca, radilo se o sasvim običnom danu u školi ili pak o uzbudljivom izletu.

Linija Dukat Lagano jutro vodeća je robna marka mliječnih proizvoda bez laktoze u Hrvatskoj koja svake godine oduševi novim bezlaktoznim proizvodima. Uz dva proljetna noviteta, tu su i Lagano jutro čokoladno mlijeko od 0,5 l, Lagano jutro mlijeko s 0 i 1,5 posto mliječne masti od 1 l te Lagano jutro jogurt bez laktoze od 0,5 l pa liniju sada čini šest proizvoda bez laktoze koji se mogu kupiti u trgovinama i na dukatshop.hr

Više informacija o problemu intolerancije na laktozu, ali i savjete za pravilnu i uravnoteženu prehranu moguće je pronaći na mrežnoj stranici intolerancijanalaktozu.hr.

Lagano jutro macchiato od 0,5 litre dostupan je po preporučenoj cijeni od 8,49 kn, a Lagano jutro mlijeko od 0,2 litre po preporučenoj cijeni od 3,49 kn.