Jedan od najvećih lanaca brze hrane na svijetu, izvorni dom sendviča Whopper, Burger King®, i dostavna kompanija Wolt, nakon više od dvije godine uspješne suradnje objavili su ekskluzivno partnerstvo. Od listopada ove godine omiljena Burger King® jela možete naručiti za dostavu samo preko aplikacije Wolt.

Burger King® dostava preko Wolta dostupna je u Zagrebu (Arena centar i City Center One East) i u Splitu (Mall of Split i City Center One Split).

Brza, pouzdana i povoljna dostava

Wolt je tehnološka tvrtka koja omogućava nevjerojatno lako otkrivanje i dostavu iz najboljih restorana, trgovina mješovitom robom i drugih lokalnih prodavaonica u vaš dom ili ured. Wolt radi s više od 50.000 partnera u restoranima i maloprodaji, kao i s više od 110.000 dostavljačkih partnera u 23 zemlje i više od 200 gradova.

Wolt ima uvjerljivo najprecizniju i najsuptilniju dostavnu aplikaciju na tržištu, pa ćete u svakom trenutku moći vidjeti stvarnu lokaciju vaše dostave. Procjena vremena dostave iznimno je precizna, a aplikacija nudi beskontaktnu dostavu. Naravno, ako nešto kojim slučajem ipak zapne, tu je brza i ljubazna korisnička podrška, koja je uvijek dostupna i rješava sve upite unutar jedne minute. Wolt je najbolje ocijenjena aplikacija u kategoriji Food & Drink na Google Play i App Storeu te je dobila nagradu Apple Editors Choice za korisničko iskustvo.

Kraljevska hrana i vrhunski sastojci

Burger King® je drugi najveći lanac brze hrane s hamburgerima u svijetu i svakodnevno ga posjećuje više od 11 milijuna ljudi diljem svijeta. Restorani su poznati po visokokvalitetnoj i ukusnoj hrani. Prilikom odabira sastojaka Burger King® pridaje veliku važnost kvaliteti. To se odnosi na podrijetlo, proizvodnju i doradu, kao i na certifikaciju poznatih dobavljača. Do kraja 2021. nijedan njihov proizvod neće sadržavati konzervanse, umjetne boje ni arome. Uz to, godinama su radili na postupnom smanjenju sadržaja soli, masti i šećera u postojećim proizvodima.

Najvažnija komponenta njihovih proizvoda su sočni 100% goveđi odrezak pečen na otvorenom plamenu i piletina koja bez iznimke dolazi iz Europe. Ambalaža se sastoji od 70% recikliranog materijala te koriste papir za omatanje hamburgera bez premaza od voska i poklopce za čaše za piće od PLA (bioplastika). Burger King® nastoji promicati i kontinuirano razvijati nova rješenja za održivi razvoj, pa tako planira do kraja 2021. godine zamijeniti plastične slamke, pribor za jelo i miješalice ekološki prihvatljivijim materijalima poput papira i drva.

Više na: https://www.burgerking.co.uk/responsiblebusiness.

Od 1954. Burger King® potiče svoje goste na kreativnost i samoizražavanje koristeći se krilaticom Have it Your Way® (Na tvoj način!). Svaki gost ima priliku prilagoditi proizvode po svojem ukusu jer Burger King® je mjesto za beskrajne užitke. Dodaj, oduzmi, udvostruči... Može!, poručuju iz Burger Kinga®.