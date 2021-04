Zahvaljujući Polleo Sport fitness kutku, sada to možemo pronaći na jednom mjestu – na Tifonu! Najbolje EVO gorivo za vaš automobil te ukusni i zdravi snack iz Polleo Sport asortimana za vas. Uz to, do kraja travnja uz malo sreće možete osvojiti i vrijedne nagrade!

Kako sudjelovati?

Do nagrade vas može odvesti nekoliko jednostavnih koraka. Na bilo kojem Tifon prodajnom mjestu natočite EVO gorivo u minimalnom iznosu od 100 kuna i kupite bar jedan proizvod iz Polleo Sport fitness kutka. Sačuvajte račun i prijavite se za sudjelovanje na web stranici: https://promo.polleosport.hr/tifon/.

Zasladite se na Tifonu, osigurajte svojem automobilu visokokvalitetno EVO gorivo i možda baš vi postanete jedan od pet sretnih dobitnika Polleo Sport poklon bona u iznosu od 2000 kuna! Nagradna igra traje od 1. do 30. travnja, a izvlačenje sretnih dobitnika bit će 3. svibnja 2021.

Povećajte si šanse za osvajanje nagrade

Tijekom travnja točite redovito na Tifonu i povećajte si šanse za osvajanje nagrade! Veći broj skupljenih računa znači više mogućnosti za prijavu i veće šanse za osvajanje jedne od 5 vrijednih nagrada. Pravila nagradne igre možete pročitati ovdje.

Tifon = najbolja podrška vašim fitness ciljevima dok putujete!

Kad god vam zatreba brz, kvalitetan i zdrav obrok, u fitness kutku ćete pronaći idealno rješenje. Ako vas uhvati glad ili žeđ na putovanju, kada ujutro ne stignete pojesti doručak, zaboravite posudicu s ručkom ili jednostavno želite pojesti nešto slatko – sve to sada možete pronaći na Tifon prodajnim mjestima!

Prednost svih Polleo Sport proizvoda krije se u tome da ih možete konzumirati gdje god i kad god želite. Zahvaljujući malim praktičnim pakiranjima, uvijek ih možete imati uz sebe – u automobilu, džepu ili torbi te su odmah spremni za konzumaciju. A ova odlična nagradna igra dodatan je razlog da već sutra svojeg limenog ljubimca dovezete na Tifon!