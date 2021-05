Kada se vrata otvore, temperatura se trenutno podiže i hrana je izložena termalnom šoku koji dovodi do bržeg propadanja namirnica. Hladnjak konstantno prati i analizira način na koji ga koristite. Na osnovu toga on može predvidjeti kada ćete otvoriti vrata i prije tog trenutka, on će smanjiti temperaturu za 1 ili 2 °C kako bi se pobrinuo da se konstantna temperatura održi i da hrana ostane svježa i puna hranjivih sastojaka. NoFrost tehnologija sprječava neželjeno lijepljenje zamrznute hrane. Upravo zato u vašim ladicama u zamrzivaču neće biti leda na hrani i njegovim unutarnjim stjenkama, a ladice će biti lijepo organizirane i uredne.

Elegantnoj vanjštini GardenFresh hladnjaka Gorenje je poklonilo posebnu pažnju. Izrađen u više boja i nijansi, u potpunosti može pratiti stil vaše kuhinje, bilo da je moderan ili klasičan. Vanjski dizajn GardenFresh hladnjaka u potpunosti odgovara funkcionalnosti njegove unutrašnjosti – brojne napredne opcije će vam pomoći u organizaciji i pravilnom skladištenju namirnica i čuvanju njihovih hranljivih sastojaka.

Model NRK619EABXL4 se može pohvaliti visinom od 185 cm te ukupnim bruto obujmom od 300 litara.

Napredna tehnologija MultiFlow 360° u Gorenje hladnjacima oponaša prirodni proces ionizacije kako bi osigurala dužu svježinu namirnica. Negativno nabijeni ioni genereirani u hladnjaku kontinuirano osvježavaju zrak imitirajući prirodnu mikroklimu te time stvaraju idealan okoliš za svježu hranu. U slučaju duljeg izbivanja ili godišnjeg odmora, hladnjak je moguće podesiti za rad u EcoMode sustavu, odnosno u sustavu s ekonomičnom potrošnjom električne energije, budući da su vrata hladnjaka stalno zatvorena. Velik i pregledan LED zaslon omogućava brzo i lako upravljanje i namještanje temperature. Funkcije poput FastFreeze i HolidayMode mogu se uključiti jednostavnim dodirom. U slučaju iznenadnog povećanja temperature u hladnjaku, ugrađeni alarm odmah će vas upozoriti.

Kombinirani hladnjaci-zamrzivači Gorenje GardenFresh i njihova AdaptTech tehnologija, moderan izgled i mnoge praktične funkcije donose novi val svježine.