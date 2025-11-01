Grije zimi, hladi ljeti – sustav Simplytherm za cjelogodišnju udobnost doma

Kada razmišljamo o ugodnom domu, prva asocijacija često je temperatura prostora. Prehladna zima ili sparno ljeto mogu narušiti osjećaj udobnosti, a tradicionalni sustavi grijanja i hlađenja donose visoke troškove i kompliciranu ugradnju. Rješenje dolazi u obliku Simplytherm sustava suhe gradnje, inovacije koja omogućuje učinkovito grijanje i hlađenje prostora tijekom cijele godine, uz brzu montažu i značajnu uštedu energije.

Super tanko podno grijanje

Simplytherm podno grijanje pravi je izbor za novogradnje i renovacije, jer donosi sve prednosti niskotemperaturnog sustava uz minimalnu visinu ugradnje od samo 18 mm. To znači da nema potrebe za razbijanjem postojećeg estriha niti za dugotrajnim sušenjem. Sustav se sastoji od tri pažljivo usklađene komponente. Prva je Simplytherm potporna ploča za cijevi - gips vlaknasta ploča testirana po najvišim građevinskim standardima, koja istovremeno služi kao nosač cijevi i ploča za provođenje topline. Druga je Simplytherm Alu-PLUS cijev - aluminijska višeslojna kompozitna cijev švicarske kvalitete, fleksibilna, otporna i u potpunosti nepropusna za difuziju kisika. I treća je Simplytherm masa za izravnavanje PLUS - vlaknima ojačana masa koja osigurava savršen prijenos topline i brzo sušenje, pa se podne obloge poput pločica mogu polagati već nakon 12 sati. Rezultat je podno grijanje koje reagira brzo, štedi energiju i omogućuje preciznu regulaciju temperature, bez gubitka prostora i nepotrebnog opterećenja konstrukcije.

Foto: Simplytherm

Zidno grijanje i hlađenje – idealno za naknadnu ugradnju

Za one koji žele dodatnu fleksibilnost, Simplytherm nudi i zidni sustav grijanja i hlađenja. Ovaj sustav pretvara zidove u aktivne površine koje ravnomjerno griju ili hlade prostor bez propuha i buke. Posebno je praktičan za naknadnu ugradnju jer se montira brzo i jednostavno, pomoću FIX & FLEX ploča koje sadrže integrirane cijevi.

Prednosti zidnog sustava su ušteda do 30 % energije, zdravija klima u prostoru bez neugodnog strujanja zraka, jednostavna montaža ploča spremnih za zidne konstrukcije, te savršen prijenos topline zahvaljujući integriranim cijevima.

Uz samo dvije vrste ploča, FIX i FLEX, moguće je sastaviti cijeli zid bez složenog planiranja, što dodatno skraćuje vrijeme ugradnje.

Foto: Simplytherm

Stropno hlađenje – ugodna klima bez klasične klime

Sve popularnije rješenje u modernim interijerima je stropno hlađenje, koje Simplytherm također donosi u obliku sustava suhe gradnje. Umjesto klimatizacijskih jedinica koje stvaraju propuh, ovaj sustav hladi prostor prirodno i ravnomjerno. Stropne ploče izrađene su od gips vlaknastih ploča ispitanih prema biološkim standardima, a mogu se montirati na metalne ili drvene potkonstrukcije.

Glavne prednosti su do 30 % manji troškovi hlađenja u usporedbi s klasičnim klima uređajima, zdrava i ugodna klima bez propuha, brza i jednostavna montaža te savršen prijenos topline zahvaljujući FIX pločama s integriranim cijevima. Cjeloviti sustav ploča, cijevi i veznih elemenata omogućuje gotovi strop koji istovremeno grije i hladi.

Modularni razdjelnik DS – jednostavnost i sigurnost

Posebna inovacija Simplytherm sustava je modularni razdjelnik DS, izrađen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Njegova posebnost je u tome što se sastoji od pojedinačnih segmenata s integriranim zračnim komorama, a montira se bez posebnih alata, jednostavnim okretanjem i osiguravanjem.

Ovaj razdjelnik pruža maksimalnu sigurnost zahvaljujući dvostrukim O-prstenovima, dok sama konstrukcija omogućuje spajanje s lijeve ili desne strane, kao i rotiranje segmenata za 180 stupnjeva. Uz učinkovit dizajn i jednostavnu montažu, razdjelnik DS osigurava savršenu funkcionalnost cijelog sustava.

Foto: Simplytherm

Pametan izbor za budućnost

Simplytherm sustavi podnog, zidnog i stropnog grijanja i hlađenja predstavljaju novu razinu udobnosti i energetske učinkovitosti. Zahvaljujući suhoj gradnji, montaža je brza i čista, a krajnji rezultat je sustav koji kombinira moderan dizajn, dugotrajnost i vrhunsku učinkovitost.

U vremenu kada sve više razmišljamo o energetskoj učinkovitosti i zdravom načinu života, Simplytherm se nameće kao sustav koji odgovara i suvremenim zahtjevima i budućim standardima.

Za više informacija posjetite njihovu web stranicu. Za sve dodatne informacije, savjetovanje ili ponudu, Bulum Connect možete kontaktirati putem e-mail adrese info@bulum-connect.hr, nazvati na broj 01 3833 737 ili mobitel 098 277 154. Posjetiti ih možete i u njihovom uredu na adresi Slavonska avenija 17, III kat, 10 040 Zagreb.