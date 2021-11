Prema legendi, Martin se protivio tomu da postane biskup, draži mu je bio posao vinogradara. Inače, bio je veliki ljubitelj vina, što ga je navelo da počne običaj krštenja mošta. Priča se da se Martin, kad je došao dan njegova zaređivanja, sakrio među guske, koje su ubrzo počele graktati i otkrile ga. Na kraju je ipak postao biskup, a zbog ovog događaja na taj se dan najčešće priprema guska s mlincima.

Martin je, uz to, prvi svetac zaštitnik Francuske, koji je bio "na silu vojnik, biskup po dužnosti i monah po izboru". Danas je glavni moto Martinja u većini hrvatskih krajeva dobro popiti, dobro pojesti i odlično se zabaviti. Donosimo popis jela koja su najčešće na stolu povodom Martinja.

Guska s mlincima

Gusku je potrebno prvo posoliti i popapriti - izvana i iznutra. Zatim je stavite u pećnicu zagrijanu na 200°C i pecite oko 30 minuta. Nakon toga smanjite temperaturu na 170°C i pecite je još od dva do dva i pol sata. Poželjno je gusku u jednom trenu okrenuti. Zadnjih 15 minuta pojačajte temperaturu na 200°C kako biste dobili hrskavu kožicu. Pečenu gusku izvadite, pokrijte folijom i pustite da se odmori 15 minuta. Prilikom pečenja podlijevajte gusku vinom i vodom, a bilo bi odlično prije pečenja namastiti gusku guščjom masti.

Mlince je moguće kupiti gotove, ali možete ih i sami napraviti. Od sastojaka vam trebaju samo brašno, sol i jaje za pripravak glatkog tijesta. Dodajte u smjesu i malo vode kako se ne bi lijepila za prste te ostavite tijesto da se diže pola sata. Nakon toga razvaljajte ga u male lepinje na srednju debljinu. Mlince posložite na lim i pecite na 180-200°C dok ne porumene. Možete ih peći i na tavi od teflona. Pečene mlince izlomite i potopite u kipućoj vodi. Poklopite ih i ostavite 5 minuta, a nakon toga ocijedite ih i prelijte tekućinom od pečenja guske.

Buncek sa zeljem i restanim krumpirom

Buncek stavite u lonac i pustite da zakipi. Kad zakipi, stavite ga u novu vodu te mu dodajte mrkvu, peršin, celer i žlicu Vegete. Opet kuhajte buncek, i to na slaboj vatri, od sat i pol do do sat i 45 minuta.

Oprani i ocijeđeni rezani kupus dinstajte na luku koji ste prethodno sitno narezali i dodali mu ulje te malo mljevene slatke paprike. Nakon što ste ga malo pošećerili i popaprili, poklopite kupus i povremeno dodajte vodu u kojoj se kuhao buncek. Kupus će biti gotov za 45 minuta.

Uz buncek sa zeljem možete napraviti i restani krumpir. Za dobar restani krumpir važno je odmah nakon kuhanja ocijediti ga i početi guliti. Nemojte dopustiti da vam se krumpir ohladi. Nasjeckajte luk i popržite ga na svinjskoj masti te dodajte oguljene krumpire, koje ne morate pravilno narezati. Krumpir dobro posolite i ostavite da se prži dok se na dnu ne napravi korica. Nakon toga poklopite krumpire, ugasite štednjak i ostavite nekoliko minuta. Krumpir priložite bunceku i kiselom kupusu, a po potrebi možete dodati i koju kobasicu.

Gulaš s junetinom

Za početak na sitno narežite luk i češnjak te popržite na malo ulja. Dok se prži, po potrebi dolijte vode kako ne bi zagorjelo. Kad poprimi zlatnosmeđu boju, na luk dodajte nasjeckani celer i mrkvu. Meso uvaljajte u brašno i na drugoj tavi lagano popržite. Nakon toga dodajte meso u povrće koje se lagano krčka. Sve zalijte tamnim pivom i pojačajte vatru. Zatim dodajte Vegetu, peršin i lovorov list te svako malo dolijevajte juneći temeljac ili toplu vodu.

Nakon nekoliko minuta malo smanjite vatru i dodajte pasiranu rajčicu te kuhajte još od sat do sat i pol. Na kraju dodajte veliku žlicu krušnih mrvica i kuhajte gulaš još 10-15 minuta. Oni koji vole malo slađi gulaš mogu dodati i žličicu šećera. Gulaš možete poslužiti s krumpirom ili žgancima.

Zaštitnik probavnog sustava

Svi koji slave Martinje i koji će ove godine fino pojesti i popiti, pripremite si prirodan proizvod za izbjegavanje mučnina, žgaravice i drugih probavnih tegoba. Silicol®gel pravi je zaštitnik probavnog sustava.

Sadrži koloidnu silicijevu kiselinu i djeluje na dva načina. Nakon oralnog uzimanja stvara zaštitni i smirujući sloj na sluznici želuca i crijeva, a vezujuća svojstva Silicol®gela kao magnet hvataju štetne i toksične tvari te patogene mikroorganizme. Također vežu plinove te smanjuju višak kiseline i nadutost. Nakon pražnjenja crijeva štetne se tvari bez opasnosti uklanjaju iz organizma.

Dolazi u bočici od 200 ml, a od sada i u pojedinačnim vrećicama s odmjerenim dozama, za primjenu on the go - jer probavne poteškoće nerijetko znaju iznenaditi, pa je važno uvijek biti spreman. Silicol®gel je bez glutena, pogodan za vegane, ima neutralan okus i dostupan je u ljekarnama.

O Silicol®gelu pročitajte više na: https://www.biramzdravlje.hr/silicolgel