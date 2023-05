Imate proizvod, a nemate web stranicu? Prijavite se i osvojite web stranicu ili web shop

U današnje vrijeme, kad je gotovo sve prebačeno na online platforme, za svakog je poduzetnika važno imati web stranicu. Ona je postala osnovni alat za komunikaciju s klijentima, oglašavanje proizvoda i usluga te stvaranje i jačanje brenda. Osim toga, imati web stranicu može biti vrlo korisno i za privlačenje novih klijenata, ali i zadržavanje postojećih. Naime, danas se većina potrošača oslanja na internet kako bi pronašli proizvode ili usluge koje traže. Samo u 2022. više od 2,3 milijarde potrošača obavilo je barem jednu kupnju online, a u proteklih pet godina broj digitalnih kupaca porastao je za 40%. Što se tiče Hrvata i njihovih navika online kupnje, prema podacima Udruge eCommerce Hrvatska, više od 37% Hrvata kupuje online jedanput mjesečno, a 25% barem nekoliko puta tjedno, što je više nego prijašnjih godina.

Dakle, ako vaša tvrtka ili obrt još nemaju web stranicu, to znači da možda niste došli do svih potencijalnih kupaca koji traže upravo ono što vi nudite. No dobra je vijest da put do vlastite web stranice nikad nije bio lakši!

Bezbrižno do nove web stranice

Ako nemate vremena istraživati kako se web stranice izrađuju i što vam je sve potrebno, prijavite se na natječaj Minutu izdvoji, web stranicu osvoji! i osvojite kreiranje i oglašavanje web shopa i web stranice za svoje poslovanje. Sve što trebate učiniti je predstaviti nam svoje poslovanje i objasniti zašto baš vi trebate osvojiti ovu nagradu, a dva najzanimljivija i najkreativnija odgovora nagrađujemo. Nagradni natječaj traje do 26. lipnja, a nagrada, osim izrade web stranice ili web shopa, uključuje oglašavanje za dobitnika web stranice odnosno web shopa putem Google i Facebook oglasa u vrijednosti 100 eura.

Oni brinu o održavanju, a vi o poslovanju

Ne trebate znati kodirati, izrađivati web stranice ili web shopove niti ih sami održavati. Uz uslugu Digitalno poslovanje stručnjaci Hrvatskog telekoma kreirat će za vas web stranicu modernog i responzivnog dizajna, usklađenu s vizualnim identitetom vaše tvrtke. Također će prilagoditi i sadržaj za bolju vidljivost na tražilicama (SEO optimizacija), smjestiti web stranicu (hosting) te je održavati tijekom cjelokupnog trajanja korištenja usluge. Osim toga, digitalni stručnjaci kreirat će web shop kako biste dobili automatiziranu online trgovinu koja radi za vas 24 sata na dan, neovisno o blagdanima i lokaciji vaših kupaca. Dodatna prednost je što ćete u svakom trenutku moći vidjeti posjećenost web shopa, popularnost proizvoda, analizirati kupce i sve ostalo, što možete iskoristiti za daljnje poboljšanje i oblikovanje svoje ponude.