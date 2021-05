Kreativna igraonica Plavi svijet jedna je od novih igraonica u Zagrebu, a ono po čemu je posebna i inovativna je to što je prva u Hrvatsku iz SAD-a dovela Imagination Playground® sustav blokova za igru, što ju čini i jednom od rijetkih igraonica koje se bave nestrukturiranom dječjom igrom.

Unatoč tome što je većina igraonica odlukom Stožera zatvorena već dva mjeseca, Plavi je svijet osmislio alternativu i omogućio igru klincima svih uzrasta i mogućnosti - i to na otvorenom! Svakoga vikenda na Bundeku ili Jarunu možete pronaći plavo pop-up igralište s neobičnim strukturama od plavih blokova - svemirskim brodovima i raketama, vozilima, životinjama, pa čak i robotima! Plavi svijet i slobodna igra potiče djecu da zavire u najdublje kutke svoje mašte i od blokova sagrade bilo što što im padne na pamet - i to točno onako kako su to zamislili.

Pop-up igralište Plavog svijeta razveselilo je djecu koja su redovno boravila u igri u svojoj omiljenoj igraonici, ali je i zaplijenilo pažnju slučajnih prolaznika s djecom koji nisu mogli odoljeti, a da ne zarone u lude kreacije plavog igrališta. Plavi svijet i njegovi blokovi također su izvrsno senzorno iskustvo za djecu - pozivaju na hands-on igru, istraživanje i testiranje, u čemu su klinci pravi majstori. Osim djece, na igralištu se nerijetko i nađe pokoji roditelj koji se vrlo rado uključi u gradnju sa svojim mališanom. S druge strane, za one roditelje koji bi ipak radije uzeli vrijeme za sebe i u miru popili kavu, ovo je idealna prilika jer djecu mogu na koji sat bezbrižno ostaviti na sigurnoj igri sa stručnim animatorima Plavog svijeta. U svakom slučaju win-win situacija, zar ne?

Svaki tjedan Plavi svijet na svojem Facebook i Instagram profilu objavljuje lokaciju i timeline svog pop-up igrališta tako da na vrijeme znate gdje klinci kvalitetno mogu provesti vikend, i to na suncu i svježem zraku. Ulaznicu za svoje dijete možete kupiti na licu mjesta, a ona za sat vremena igre iznosi 35 kn. Također, za sve one koji još uvijek nemaju ideju gdje proslaviti roćkas, Plavi svijet organizira genijalne, dinamične i nezaboravne proslave roćkase na Bundeku i Jarunu, baš kao što to inače bude u igraonici, samo na otvorenom! Za sve detalje i informacije posjetite web stranicu Plavi svijet, a za sva pitanja se javite na info@plavisvijet.com.