Sposobnost djelovanja u skladu s vlastitom prirodom čini nas sve originalnima, a zahvaljujući tome razvili smo različite strasti. Međutim, postoje problemi u kojima se ne razlikujemo. Primjerice, u želji da budete neograničeni. Huawei FreeBuds Pro s inteligentnim dinamičkim ANC-om daje nam slobodu u svemu što radimo. Izostanak kabela, vanjske buke ili potrebe za stalnim punjenjem samo su neki od primjera.

Sloboda u praćenju vlastitog puta

Biti individualist i koristiti svoju punu slobodu nije lak zadatak. To obično znači vješto kombiniranje multitaskinga, svakodnevne rutine i dragocjenih trenutaka za opuštanje, a sve popraćeno uvijek prisutnom bukom i gradskom vrevom. Zvuči poznato? Sloboda onoga što radimo svakodnevno neprestano se ispituje zbog niza vanjskih distrakcija, skrećući nam pažnju s čitanja bestselera, gledanja projekcija filmskog festivala ili vježbanja kod kuće. Kako se osloboditi? Koristite Huawei FreeBuds Pro koje uklanjaju zvuk i omogućavaju vam da zaronite u omiljene ritmove.

Usvajajući hibridnu tehnologiju aktivnog uklanjanja buke, mikrofoni okrenuti prema unutra i prema van otkrivaju zaostalu buku izvan uha i u uhu, a tada dinamički driveri generiraju precizne kontra signale protiv buke. Postižući do 40 dB efekta poništavanja buke, Huawei FreeBuds Pro omogućuju vam da osjetite mir i čistoću.

Potpuno se usredotočite

Imate važnu prezentaciju za poslovni sastanak? Predstojeći ispit na faksu? Ili možda tečaj jezika ili radionicu kućne meditacije? Bez obzira na situaciju, postizanje punog fokusa je izazovno. Isprobajte Huawei FreeBuds Pro i pogledajte kako će vas inovativne tehnologije podržati u bilo kojem slučaju, kao i omogućiti vam da se suočite s izazovima i radite ono što najviše volite.

Inteligentno prepoznajući okolne zvukove, Huawei FreeBuds Pro automatski prebacuje način poništavanja šuma u svrhu prikladnijeg iskustva. Šetate li centrom grada i pokušavate li telefonirati? Ili se vozite podzemnom željeznicom i želite preslušati sljedeće poglavlje audio knjige? Vanjska buka sigurno vam ne pomaže. Srećom, FreeBuds Pro s ultra-načinom pružit će vam zvuk visoke kvalitete i u najnepovoljnijim uvjetima.

Ograničenja... što je to?

Jeste li ikada doživjeli bilo kakav poremećaj zvuka kad ste telefon stavili u džep i pokušali razgovarati preko slušalica ili slušali podcast po vjetrovitom vremenu? Ovakve smetnje mogu biti uistinu dosadne i natjeraju nas da odustanemo od slušanja svojih omiljenih melodija i razgovaramo na prilično neugodan način, jednom rukom držeći telefon do uha, a drugom šetajući psa ili noseći torbe za kupnju. No, postoje dobre vijesti... s Huawei FreeBuds Pro bežičnim slušalicama jednostavno možete zaboraviti na takve probleme.

Zahvaljujući dizajnu s dvije antene, Huawei FreeBuds Pro pruža široku pokrivenost signalom. Čak i ako je vaš telefon u torbi, džepu ili prekidnom području, vaše Huawei FreeBuds Pro i dalje nude stabilnu vezu. Štoviše, nježna struktura otporna na vjetar u ušima i fluidni mehanički dizajn uklanjaju svaki zvuk uzrokovan trenjem zraka. Slobodno uživajte u povjetarcu dok šećete vani.

Ne žurite

Sve se više vaših prijatelja odlučuje za bežične slušalice, a vi se još uvijek pitate hoće li vam trajanje njihove baterije biti dovoljno? Uz Huawei FreeBuds Pro zajamčeno vam je dugo trajanje baterije i razne mogućnosti super brzog punjenja.

S isključenim sustavom za uklanjanje šuma, jednim punjenjem dobivate do 8 sati slušanja i do 36 sati u kombinaciji s kutijicom za punjenje. Svoj pametni telefon ili tablet možete koristiti i za ponovno punjenje kutijice za punjenje dok ste u pokretu. A nakon što uključite poništavanje buke, jedno punjenje donosi vam do 5 sati užitka u slušanju i do 22 sata u kombinaciji s kutijicom za punjenje. Impresivno, zar ne?