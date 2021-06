Ako za vas okruženje smokava, maslina, borove šume i skrovita pjeskovita plaža predstavljaju scenografiju iz mašte, onda se svakako uputite prema Dalmaciji… Naime, blizu otoka Murtera i mjesta Tisno nalazi se apartmansko naselje i kamp Hostin Tisno u kojem ćete zahvaljujući bogatim sadržajima osiguranima samo za goste naselja moći kreirati odmor prema vlastitim željama. A kad se zaželite zabave i gastronomskih doživljaja ili prekrasne prirode – Murter, Vodice, Šibenik ili Zadar i obližnji nacionalni parkovi udaljeni su samo kratku vožnju.

Možda vam je draža privatnost i osjećaj odmora u vlastitoj kući na moru? I dalje ostajemo u Dalmaciji, no ovaj put idemo do Paga gdje se u blizini Novalje i uvale Gajac nalaze istoimeni apartmani Hostin Gajac. Kada su u pitanju zabavni sadržaji o Novalji ne treba puno pričati, no osim brojnih uslužnih objekata i sportsko-rekreacijskih sadržaja u blizini Gajca nalaze se i prekrasne plaže – Zrće, Caska i Straško. Za one koji na odmoru ne žele sjedati u automobil do središta Novalje vozi redovita autobusna linija, a zahvaljujući dobrim otočkim prometnicama, mnogobrojnim arheološkim lokalitetima te poznatoj gastro ponudi i zabavi, Gajac je uistinu prava destinacija za one željne nešto aktivnijeg odmora.

Za ljubitelje istarske kuhinje i istarskih vina, predlažemo put do samog kraja istarskog poluotoka gdje se u blizini Pule nalazi turističko naselje Duga Uvala. U mirnom kraju koji je istovremeno dobro povezan s ostalim turističkim središtima Istre smjestili su se apartmani Hostin Duga Uvala, svega 150 metara udaljeni od mora. U njihovoj blizini brojni su zabavni i sportsko-rekreacijski sadržaji, a sama uvala je, kažu, najljepša od četiri uvale zaljeva Vinjole. Tamo možete pronaći plažu po svom ukusu neovisno o tome volite li skrivene stijene ili sitni šljunak, a zahvaljujući blagom padu i nevelikoj dubini mora u kupanju će uživati i djeca i manje vješti plivači. Na kraju dana smjestite se na svoju vlastitu terasu i uživajte u zalasku sunca. Zar to ne zvuči izvrsno?

Neovisno o tome koju destinaciju odaberete, zaštita zdravlja svih gostiju i osoblja u svim turističkim kapacitetima kojima upravlja Hostin na prvom je mjestu te se poštuju sve preventivne mjere zaštite od koronavirusa i visoki higijenski standardi. Stoga možete biti opušteni i sigurni te mirno uživati u odmoru o kojem ste maštali.