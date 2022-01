U ove zimske dane mnogi će sreću htjeti okušati i u osvajanju nagrada kroz igre na sreću u online verziji. Neke od trenutno najpopularnijih igara na svijetu igraju se i u Hrvatskoj, a za one koji ne znaju odakle bi krenuli evo prijedloga za neke trendovske slot igre koje se igraju diljem svijeta. Za njih se dovoljno registrirati i krenuti.

Kasino iz kućnog naslonjača

Sizzling Hot Deluxe jedna je od najpoznatijih kasino igara, u kojoj vas očekuju obilje voća, vruća atmosfera, užareni dobici i vrhunska zabava. Ovaj retro Greentube klasik među omiljenim je odabirima ljubitelja kasina, a odlikuje se izuzetno jednostavnim pravilima i dobicima. Tu je i Book of Ra Deluxe 10, trenutno na samom vrhu popularnih slot igara, kako na aparatima u kasinima tako i na online platformama.

Book Of Ra Deluxe novija je verzija igre s mogućnosti igranja na 10 linija te značajno poboljšanom grafikom. Prema potražnji ističu se i igre Cash Connection Sizzling Hot te 25 Red Hot Burning Clover Link, koja se igra na 5 valjaka i nudi različite mogućnosti dobitnih linija. Odlikuje se s dva povezana progresivna jackpota i odličnim značajkama, poput proširenih wild simbola, besplatnih i bonus igara, a za one igrače koji preferiraju igranje s većim ulozima igra dolazi i u High Roller verziji. Svakako valja spomenuti i novi igrački hit, Very Hot 5, igru s pet stupaca i pet fiksnih linija koja sadrži osam vrsta karata.

Admiral bogato nagrađuje

Nevažno je jeste li već igrač ili ćete tek početi igrati neku od ovih igara, siječanj je pravo vrijeme da okušate sreću jer je online Casino Admiral pripremio pravu atrakciju. U tijeku je Grand turnir, u kojem se nalaze i navedene igre, a za svoje igrače i one koji će to tek postati Admiral je pripremio prave poslastice. Nagradni fond turnira je milijun kuna casino bonusa, a šanse za dobitak su velike jer se svaki dan i svaki tjedan možete naći na listi dobitnika, no to ne isključuje i mogućnost da se nađete i među dobitnicima na kraju mjesečnoga Grand turnira, koji će biti za 1.000 igrača.

Siječanj donosi milijun kuna dobitaka u bonusima!

Svi oni koji žele okušati svoju sreću imaju i dovoljno vremena pripremiti se za ovu jedinstvenu priliku. Grand turnir, "težak" 500.000 kn bonusa traje do kraja ovog mjeseca. Igrači sudjeluju u turniru tako što igraju odabrane igre i tako sakupljaju bodove. Na turniru će se igrati najpopularnije online igre na tržištu, Sizzling Hot Deluxe, Book of Ra Deluxe 10, Cash Connection Sizzling Hot, 25 Red Hot Burning Clover Link i Very Hot 5, a do početka turnira igrači ove megapopularne igre mogu vježbati igrajući kod kuće. Ovo je prvi put da su ove igre našle svoje mjesto u jednom ovako velikom kasino turniru.

Igraj i uzmi svoj dio

Admiralov turnir svima koji zaigraju daje šanse za dobitak. Pravila turnira određena su tako da će pola milijuna kuna podijeliti 1.000 igrača. Najbolji igrač u Grand turniru odnosi čak 50.000 kn bonusa! Da avantura bude još uzbudljivija, uz mjesečni turnir, u ponudi su Admiralovi tjedni turniri, koji nagrađuju 200 igrača ukupnim nagradnim fondom od 95.000 kn, a pet najboljih igrača svaki dan dijeli 5.000 kn bonusa. U tjednim turnirima igrači mogu igrati klasike poput igara Lucky Lady's Charm Deluxe i Lord of the Ocean, ali i jackpot izdanja popularnih Cash Connection Book of Ra, Diamond Link Mighty Elephant i drugih.

Ako se igrač na kraju turnira nađe na "sretnome mjestu", može osvojiti i dodatnu vrijednu nagradu poput tableta, TV-a, pametnog sata ili mobitela. Uz turnire, igrače čeka poznata Admiralova atrakcija, popularna Igra tjedna, u kojoj je svaki tjedan druga igra u središtu pozornosti i koja svaki dan donosi čak 5.000 kuna. U Igri tjedna nagradni fond dijeli se na deset igrača i baš svatko se može naći među njima. Ukupni iznos koji će Igra tjedna donijeti je 140.000 kuna.

Ne propustite priliku u online Casinu Admiral jer uz impresivan nagradni fond prilikom prve uplate daju i izdašan bonus dobrodošlice.