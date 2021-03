Želite li ostvariti pravo na nižu ratu kredita prvih pet godina otplate sad je krajnje vrijeme da se informirate i pripremite vašu prijavu, a OTP banka d.d. vam u tome može pomoći.

Tko se može prijaviti za subvencionirani kredit?

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita može podnijeti svaki građanin Republike Hrvatske do 45 godina starosti. Uvjet je kreditna sposobnost prijavitelja, kao i to da u vlasništvu već nemaju kuću ili stan. Oni koji žele prodati svoju nekretninu radi kupnje ili gradnje veće nekretnine, također se mogu prijaviti za subvencioniranje stambenog kredita. Kredit će biti subvencioniran u prvih pet godina otplate, no rok subvencije se produžuje za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije odnosno za godinu za svako dijete do navršene 18. godine života.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina nalazi te iznosi od 30 do 51 posto, a subvencionirat će iznosi do najviše 1.500 eura po m2, do najvišeg iznosa od 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ponuda OTP banke d.d.

OTP banka d.d. i ove je godine pripremila privlačnu i konkurentnu ponudu koja osim povoljnih kamatnih stopa za subvencionirane kredite, pruža i dodatne pogodnosti.

Za kredite u eurima banka nudi kamatnu stopu od 2,09 % koja je fiksna za prvih sedam godina otplate kredita, dok za preostali period otplate promjenjiva kamatna stopa iznosi 2,14 % (EKS 2,19 %). Ako vas pak zanima kredit u kunama, kod njega fiksna kamatna stopa za prvih sedam godina otplate iznosi 2,19 %, a po završetku perioda primjene fiksne kamatne stope ona iznosi 2,23 % (EKS 2,29 %).

Kao dodatne pogodnosti banka ne naplaćuje trošak procjene nekretnine, naknadu za obradu kredita ni naknadu za prijevremeni povrat kredita. Odlučite li se ugovoriti i policu životnog osiguranja kao instrument osiguranja kredita možete ostvariti do 35 posto popusta. Iznos kredita može biti do 100 posto iznosa procijenjene vrijednosti nekretnine, uz rok otplate od 15 do 30 godina. Svim klijentima koji apliciraju za subvencionirani stambeni kredit u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a koji ne uspiju dobiti subvenciju APN-a, nudi se odobravanje redovnog stambenog kredita po kamatnim uvjetima za subvencionirane stambene kredite.

Informirajte se već danas

Još se uvijek stignete prijaviti za subvencioniranje kredita. Zato je važno slijediti nekoliko osnovnih koraka za uspješnu prijavu i realizaciju kredita. Prvi korak je pronaći svoj novi dom ili zemljište na kojem ćete ga izgraditi. Slijedi prikupljanje potrebne dokumentacije navedene na internetskoj stranici APN-a, a potom se javite OTP banci d.d. kako biste realizirali svoj subvencionirani stambeni kredit. Naši bankari će vam rado pomoći svojim stručnim savjetima na ovom putu rješavanja vašeg stambenog pitanja i ostvarenja vašeg doma iz snova. Informirajte se detaljnije o subvencioniranim kreditima OTP banke d.d. i ugovorite sastanak kako bi vaša prijava bila kompletna i na vrijeme.