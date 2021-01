Da našem planetu već neko vrijeme prijete velike klimatske promjene, nije neka novost. Očekuje se da će učinci globalnog zagrijavanja u sljedećih deset godina biti još intenzivniji. Zato se pariškim dogovorom pokušava spriječiti prelazak granice zagrijavanja Zemlje od 2°C, a ako u tome ne uspijemo, uslijedit će katastrofalne posljedice za civilizaciju.

Mediteran će postati pustinja

Prema istraživanju časopisa Nature Climate Change, u slučaju zatopljenja od 2°C dijelovi Mediterana postat će pustinja, a izvori pitke vode bit će ograničeni. Hrvatska trenutno ne oskudijeva pitkom vodom, ali pravilno gospodarenje njome trebao bi nam biti prioritet. Upravo je zato uloga koju velike kompanije imaju u održivom razvoju od iznimne važnosti.

Bez obzira na to pokreću li zelene inicijative ili donose promjene na međunarodnom planu, svaki korak prema zelenijoj budućnosti vrijedan je ulaganja. Da je svaka kap važna, zna i tvrtka HEINEKEN Hrvatska, koja je poboljšanjem tehnoloških procesa u 2019. godini postigla dodatnu uštedu vode te tako sad troši 41% manje vode za proizvodnju jedne litre piva u odnosu na 2008. godinu.

Velik utjecaj na zagađenje ima i emisija ugljikovog dioksida u atmosferu. Vodeći se time, HEINEKEN Hrvatska je u svojim proizvodnim pogonima postavila LED rasvjetu, a za proizvodnju i grijanje koristi bioplin te je tako u posljednjih 12 godina smanjila emisiju ugljikovog dioksida za 57%.

Ako pazite na planet, pazite i na svoje zdravlje

Još jedan razlog zbog kojeg se trebamo „probuditi“ i početi brinuti se o prirodi i okolišu je i vlastito zdravlje jer se očekuje povećanje broja oboljelih od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti.

Poslodavci bi trebali omogućiti što zdravije okruženje, a u HEINEKEN Hrvatska od prošle godine počeli su koristiti električne viličare, koji ne emitiraju ispušne plinove, što rezultira boljim i sigurnijim radnim okruženjem za zaposlenike. Svoje radnike potiču i na rekreaciju putem platforme „Stay in motion”, pa su tako trčeći, biciklirajući i hodajući, zajedno prešli gotovo 1300 kilometara, što je jednako zračnoj udaljenosti od Zagreba do Londona. Tako se smanjuje korištenje javnog prijevoza i automobila kad god je to moguće i potiče kvaliteta života.

Ulaganje u lokalnu zajednicu

Kad se male ruke slože, sve se može. Podržavanje društvenih i zelenih projekata te lokalnih događanja korak je prema svjetlijoj budućnosti. Tako je tvrtka HEINEKEN Hrvatska 2019. godine uložila 1,4 milijuna kuna u zajednicu u kojoj se nalazi njihova pivovara. Njihovim „Kodeksom dobavljača“ poboljšava se kvaliteta zajednice, čime se daje prednost zdravlju i smanjivanju negativnog utjecaja na planet. Osim toga, potiču mlade na odgovorno ponašanje kroz program „Za odgovorno odrastanje mladih“, a cilj je sprečavanje maloljetničke konzumacije alkohola te poticanje kvalitetne komunikacije roditelja s adolescentima.