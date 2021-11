Vašim svakodnevnim životom dominiraju hranjenje, vrijeme za spavanje i mijenjanje pelena? Bez obzira na to jeste li već roditelj ili ćete tek postati, shvaćate da su pelene najvažnija dječja oprema, i to od samog rođenja. No sigurno vas zanima koliko ih često morate mijenjati. Odgovor je jednostavan – što je moguće redovitije jer predugo držanje mokre ili neuredne pelene uz bebinu kožu može dovesti do pelenskog osipa. Morate znati i da promjena pelena ovisi o tome koliko vaše dijete ima godina.

Za novorođenčad

U danima nakon što vam se dijete rodi vjerojatno ćete otkriti da se pelene trebaju mijenjati vrlo često. Novorođenčad mokri otprilike 20 puta na dan, što znači da biste trebali promijeniti pelenu svaka dva-tri sata. Posebno je važno biti svjestan kad vaše novorođenče vrši nuždu i nakon toga ga što prije promijeniti. Razlog tome je što se bebina koža može nadražiti, a kod djevojčica, ako se ne očiste odmah, može doći do infekcije mjehura. Što je dojenče mlađe, tijelo mu je manje i mjehur se brže puni. Međutim, s obzirom na to da ni probavni sustav još nije u potpunosti razvijen, pelene se češće i pune. Ne brinite se, ovaj brzi ritam postupno se usporava tijekom nadolazećih tjedana.

Noćne promjene

Iako je mijenjanje pelene tijekom dana prilično jednostavno, možda se pitate koliko često biste trebali mijenjati pelene svom djetetu tijekom noći. Kako za vašu bebu, tako je i za vas bitan san, osobito ako ste tek došli kući i želite iskoristiti svaku moguću minutu zatvorenih očiju. Ako ste te sreće pa vam novorođenče dopušta da spavate noću, ne morate ustajati svaka tri sata da biste provjerili stanje pelene. Činjenica je da, ako je bebina pelena toliko mokra ili prljava, vaše dijete se vjerojatno već probudilo zbog toga. Ako vaša beba mirno spava, možete pričekati da se dijete samo probudi ili promijenite pelenu kad ga odlučite probuditi radi hranjenja.

Kako pronaći odgovarajuće pelene?

Prije svega trebali biste pronaći marku pelena koju vaša beba može dobro podnijeti i koja ne propušta, zato je potrebno pronaći one koje će zadovoljiti mališana i neće iritirati njegovu kožu. Upravo osjećaj dugotrajne suhoće Lupilu pelene postižu svojom Dryway tehnologijom, koja brzo i ravnomjerno raspoređuje vlagu, zahvaljujući trima upijajućim kanalima namijenjenim poboljšanju distribucije tekućine. Uz sigurnu barijeru protiv istjecanja nema brige da će pelena procuriti, a indikator vlažnosti signalizira kad je vrijeme da promijenite pelenu. To nam potvrđuju i mame koje su testirale upravo ove pelene i dale im odličnu ocijenu 4,6 od maksimalnih 5.

- Zadovoljni smo pelenama, počeli smo ih koristiti zato što su jedine koje ne propuste preko noći - rekla nam je Mateja iz Velike Gorice.

Kako rastu, bebe su sve aktivnije. Osim što Lupilu pelene osiguravaju savršeno pristajanje i kod manje dojenčadi, preklapajuće trake dovoljno su fleksibilne da bebi omoguće nesmetano kretanje, što je mami Manueli iz Konjščine izuzetno bitno.

- Pelene su idealne veličine. Izabrala sam veličinu 3 (5-9 kg) za bebu od 4 mjeseca, koja ima 7,5 kg i 65 cm. Idealno prianjaju dječjoj kozi i čvrstih su trakica, koje nisu vrlo duge te ih ne treba omotavati preko pola trbuha što je velika prednost, jer osobno ne volim djetetu trakice stavljati jednu preko druge na sredini trbuha. Preslatkih su dezena i boja - objašnjava Manuela.

Tanka, udobna i meka Lupilu pelena izrađena je od celuloznih vlakana te osigurava optimalnu cirkulaciju zraka, savršenu suhoću i posebno je nježna prema bebinoj koži kako bi se izbjegla svaka moguća iritacija. Da je uistinu tako, kaže Mina, mama iz Labina, koja od samog rođenja djeteta koristi ove pelene.

- Iznimno smo zadovoljni njihovom kvalitetom. Naša beba nikad nije imala iziritiranu kožu. Imaju vrlo dobru moć upijanja, tako da koži naše bebe omogućavaju da cijelu noć ostane suha. Cijene pelena su također vrlo pristupačne, što nas itekako veseli - kaže nam Mina.

Ponekad je bolje pričekati

Iako je važno da djetetovu prljavu pelenu uvijek zamijenite čistom što je prije moguće, ponekad je bolje pričekati nekoliko trenutaka, pogotovo ako je vaša beba upravo završila s jelom. U tom slučaju dajte joj još nekoliko minuta prije nego što je promijenite kako vam ne bi povraćala. Svakako vam savjetujemo da zamijenite pelenu prije dulje vožnje autom ili, primjerice, pregleda kod doktora, ali i općenito kad znate da izlazite iz kuće na dulje vrijeme. U prosjeku, beba u dobi od mjesec dana koristi od 8 do 10 pelena na dan, a s 18 mjeseci potrebno vam je samo od 4 do 5 pelena.