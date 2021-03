Prvi puta je Land Rover osvojio glavnu nagradu na natjecanju i to je posljednje priznanje u seriji međunarodnih nagrada za najsposobniji Land Rover ikada.

„Ovo je ogromna čast i nagrada za cijeli tim. Nagrada koja je rezultat napornog rada u stvaranju tako sposobnog vozila. Defender je već osvojio više od 50 međunarodnih nagrada čime je naša izvorna vizija Defendera 21. stoljeća uspješno ostvarena. Novi Defender spaja savršenu siluetu i vrhunsku tehnologiju i dizajn koji poštuje njegovo porijeklo i autentičnu sposobnost Land Rovera. Rezultat od 4 x 4 opravdava ugled Defendera koji povezujemo s izdržljivim komercijalnim izvedenicama, učinkovitim plug-in hibridnim pogonskim sklopom i našim moćnim novim Defenderom V8“, rekao je izvršni direktor za automobilske programe Jaguara i Land Rovere Nick Collins.

Događaj The Women’s World Car of the Year (WWCOTY) predstavlja jedini događaj takve vrste u svijetu u čijem su žiriju isključivo žene i 50 automobilskih novinara iz 38 zemalja s pet kontinenata. Zajedničkim glasanjem odabrali su najbolje od dostupnih modela.

Marta García, izvršna predsjednica natjecanja Women’s World Car of the Year rekla je: „Legenda se obistinila. Land Rover Defender više nije samo za prolazak Amazonom ili odlazak u pustinju. Njegova najnovija inačica poziva vas da putujete cestom jednakom udobnosti koja je karakteristična za luksuznu limuzinu. Iz navedenih razloga koji uključuju i izvrsnu kombinaciju tehnologije i udobnosti, izabran je za najbolji automobil 2021. godine na ovom natjecanju. “

Defender ostaje vjeran pionirskom duhu koji krasi Land Rover u posljednjih 70 godina i prilagođava se izazovima 21. stoljeća. Stručnjaci preporučuju Defenderov prepoznatljiv dizajn, sveobuhvatnu terensku sposobnost, izvrsnu dinamiku na cesti, praktičnost i dobru povezanost u 21. stoljeću.

Od svog lansiranja, Defender je osvojio više od 50 globalnih priznanja, uključujući i Top Top Gear 2020, SUV godine Motor trend 2021 i Best SUV 2020 Autocar za automobil godine. Više saznajte na web stranici www.media.landrover.com gdje možete odabrati model Defendera po svojim željama!