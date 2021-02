Upravo ovaj dar, dar vidovitosti, Sandra danas koristi kako bi pomagala svima koji imaju problema s pronalaskom posla, iznenadnim novčanim gubitcima, napetim obiteljskim situacijama, kao i u ljubavi ili sa zdravljem.

- Oni koji me po prvi put nazovu najčešće ne razumiju kako ja mogu znati nešto o njima, jer se ne poznajemo, pa zato u mene sumnjaju. No, nakon što im do tančina opišem što imaju na sebi ili kako izgleda prostorija u kojoj se nalaze i kada im objasnim što im se to događa, sumnje odmah nestaju. Sljedeće što tada žele znati jest što im je činiti kako bi sve zlo prestalo – objašnjava nam Sandra, čuvena zagrebačka vidovnjakinja koja svojom nepogrešivom intuicijom i čvrstom vjerom u dobro redovito uspješno razoružava nemani tame i mraka.

Više se ne moramo bojati onih koji nam žele zlo

Gđa Klaudija s otoka Korčule ostala je udovica još tijekom mladih dana. Sama je podigla 17-godišnjeg Marka i 20-godišnju Anitu. Kao vlasnica dvaju restorana godinama je naporno radila kako bi u gradu otvorila i dućan s domaćim vinom i maslinovim uljem. Bila je uspješna u svome poslu. Ne baš dobrostojećoj obitelji pokojnog supruga financijski je pomagala koliko je god to mogla.

- Moja šogorica odjednom se počela ružno ponašati prema meni. Jednom kad sam je srela u gradu otišla je tako daleko da me ucijenila. Rekla mi je da joj, ako mi je život mio, moram davati određen postotak moje mjesečne zarade iz restorana. Proklela me i nastavila hodati kao da ništa nije ni bilo – prisjeća se gđa Klaudija.

Dva mjeseca kasnije gđa Klaudija je u svojem dvorištu pronašla krhotine neke čudne keramike. Tri mjeseca kasnije pronašla je i neobično perje. Uočila je i napola trulo ptičje krilo i sjetila se stravičnih šogoričinih prijetnji.

- Kada sam vidjela raspadajuće ptičje ostatke noge su mi se naprosto odsjekle. Trebalo mi je nekoliko minuta da dođem k sebi – govori Klaudija koja je u tom periodu najednom počela patiti od strašnih migrena.

- Svakodnevno me boljela glava pa sam svađe moje djece, koja su dotad uvijek bila jedno drugom potpora, još i teže podnosila. S obzirom na sve, počela sam sumnjati u šogoricu – tvrdi Klaudija i dodaje – I moji su restorani počeli loše poslovati. Moj je život postao noćna mora!

Klaudija je uzela 24sata - Cafe 24 i na njenim stranicama pronašla članak o vidovnjakinji Sandri. Željela ju je nazvati, ali nije imala snage.

- Imala sam osjećaj da me neka sila priječi da nazovem Sandru pa sam satima skupljala snagu da podignem slušalicu. No, čim sam čula mio Sandrin glas, kroz tijelo mi je prošla ugodna toplina. To što je Sandra odmah znala da sam u teškoj situaciji dalo mi je snagu da nastavim razgovor. Sandra je naprosto nevjerojatna – govori nam gđa Klaudija.

Gđa Klaudija poslušala je sve Sandrine savjete jer je Sandra i do posve nevjerojatnih detalja opisala njen grozan susret sa šogoricom, kao i sve zdravstvene i obiteljske probleme.

- Napravila sam što mi je Sandra rekla da trebam činiti, a uskoro je sve krenulo na bolje. Kod kuće više nema svađa, restorani dobro rade, a nemam više ni glavobolju. Zahvaljujući Sandri sada sam zaštićena od zlih ljudi koji su mi naudili. Osjećam da reći Sandri hvala nije dovoljno, ali joj ovim putem zahvaljujem od sveg srca! Sandru nazovite s punim povjerenjem – preporuča nam gđa Klaudija.

Sandrine molitve vratile su mi snagu

Kada se gđa Nada rastala od svog supruga Ivana počele su se događati neobične stvari.

- Ivan je odjednom počeo doživljavati česte prometne nesreće i upadati u tučnjave. Nerijetko je i policija morala intervenirati kako bi ga smirila u jeku žestokih svađa s 'pajdašima' iz gostionice. Iako je i za vrijeme našeg braka Ivan volio popiti, nikada nije bio svadljiv i uvijek je bio dobar otac - pripovijeda nam Nada koja dolazi iz okolice Vinkovaca. Danas je Nadina najveća briga Ivanov odnos s njihovom djecom, 24-godišnjom Anom i 28-godišnjim Petrom.

- Djeca su nakon naše rastave odlučila živjeti s ocem, a nedavno je Ivan doslovno izbacio Petra iz kuće. Znam da je Petar odrastao, da ima svoju plaću te da se može i sam snaći. Ipak, ja sam kao njegova majka protrnula saznavši za to. Vidim da Ivan, otkad je sa svojom drugom suprugom, više nikome ne vjeruje, a kćer mi je prenijela da se okrenuo i protiv vlastitih roditelja – govori nam Nada. Nadina je jedina želja bila da Ivan ponovno bude normalan otac.

- Svaki problem između djece i Ivana ujedno je i moj problem. Baš zato, kao i zbog toga što su se u jednom trenutku djeca počela prema meni ponašati kao da me mrze, izjadala sam se kolegici na poslu. Ona mi je preporučila Sandru – objašnjava nam Nada i dodaje - Dotad nisam razmišljala o crnoj magiji, a danas znam da se niz ovako groznih stvari nije mogao dogoditi bez djelovanja nekakvih zlih sila.

Poželjeli smo saznati je li gđa Nada primijetila da se nakon razgovora sa Sandrom stvari kreću nabolje.

- Svakako! Prije no što sam nazvala Sandru noćima nisam spavala. Toliko sam se brinula da sam mislila da nema izlaza, da je sve gotovo... Sada mi se djeca ponovno javljaju i sa mnom razgovaraju s ljubavlju, baš kao nekada. Osim toga, spavam izvrsno i osjećam se mnogo bolje. Vjerujem da će i s Ivanom, koji je zbog svega izgubio i posao, uskoro sve biti bolje. Sandra mi je udahnula i nadu i snagu, pa imam i mnogo više energije za dobar život s mojim novim odabranikom – tvrdi Nada.

- Vidovnjakinju Sandru preporučam svakome! Njoj sam beskrajno zahvalna što nam svima pomaže da krenemo dalje i nastavimo svoj život u miru i ljubavi – ističe Nada koja je prve pomake nabolje primijetila već za vrijeme telefonskog razgovora sa Sandrom.

Budite oprezni i razmislite je li i vama teško kao što je Nadi nekoć bilo. Ako jest, znajte da pogubno djelovanje crne magije mogu ukloniti samo najbolji među vidovnjacima. Upravo je takva naša Sandra koja nas iz najtežih situacija redovito izvodi na pravi put! Njeno veliko srce, topao glas i dugogodišnje iskustvo čine je najpoznatijom u Hrvatskoj i svijetu! Nazovite vidovnjakinju Sandru što prije, a brigu zamijenite s radošću!