Ne propustite besplatne vikend rekreacije uz more za odrasle i djecu samo dva sata od Zagreba

Ne znate kako provesti kvalitetan vikend u svibnju? Imamo prijedlog koji će oduševiti sve ljude koji vole uživanje uz more i koji će na taj način povezati zdravlje, aktivnosti i rekreaciju na svježem zraku. Samo sat i pol od Zagreba i evo nas u Crikvenici. Omiljena oaza zdravlja za sve generacije, gdje počinje Experience Crikvenica (Health & Outdoor), projekt je Turističke zajednice Grada Crikvenice, koji će povezati zdravlje, aktivnosti i rekreaciju na svježem zraku, gastronomiju i druženje svih generacija. Četiri će uzbudljiva tematska vikenda u svibnju donijeti niz zanimljivih i raznovrsnih događanja, koji su besplatni za korisnike.

Mališanima je posvećen prvi, Dječji sportski vikend od 6. do 7. svibnja 2022. Programi će biti cjelodnevni, i to na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici, koji će postati veliki teren za sport i zabavu. Djecu očekuju sprave za rekreaciju, trampolini, razni poligoni (za vožnju romobilom, za kolutove, 20 metara dug ninja poligon). Ljubitelje odbojke čeka i veliko odbojkaško igralište, a za one koji preferiraju druge sportove bit će tu koševi, nogomet i pikado, a vodit će ih devetero animatora.

A za sve koji vole biciklizam priprema se pravi Biciklistički vikend (14. i 15. svibnja), koji će donijeti niz zabavnih i napetih trenutaka za bicikliste, ali i gledatelje. U subotu će u centru Crikvenice u jutarnjim satima program Kids Cro Race Demo spojiti fizičku aktivnost s digitalnom tehnologijom. Na trgu će biti postavljeno nekoliko trenažera, uređaja postavljenih umjesto stražnjega kotača bicikla, koji služe za simulaciju. Djeca će voziti virtualne biciklističke utrke, a na velikom će ekranu biti prikazana animacija vožnje uz simulaciju ceste.



Nedjelja, 15. svibnja, rezervirana je za 8. XC maraton Crikvenica. Start i cilj ove međunarodne biciklističke utrke, koja se boduje za XCM Kup Hrvatske 2022., je na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici, a vozi se kroz crikveničko-vinodolsku rivijeru. Kategorije natjecatelja koji će sudjelovati na maratonu su Elite & U23, Juniori i Juniorke (MJ, MW), Elite (W), Veterani A, B, C, D, Sport te Rekreativci i Rekreativke. Prijaviti se možete na grabarsport.hr/ostali-sportovi/ ili na e-mail grabarsport@grabarsport.hr, i to do 13. svibnja u 12 sati. Utrka počinje u 10:30, a za nju se plaća kotizacija (uključuje startni broj, čip za mjerenje vremena, majicu, ručak i okrepu uz stazu). Najbolji po kategorijama osvajaju novčane nagrade, više možete saznati na stranicama Biciklističkoga kluba Crikvenica.

Slijedi Vikend rekreacije, 21. i 22. svibnja. Dva će dana crikvenički Trg Stjepana Radića biti mjesto susreta svih željnih rekreacije, a sve pod budnim okom iskusnih trenera. U subotu, 21. svibnja, već u 9 sati počinju vježbe mobilnosti i istezanja u grupama, namijenjene svim dobnim skupinama. Paralelno će se održavati i pokazne aktivnosti, a bit će tu i poligon za djecu te razna natjecanja, od kojih je svakako najzanimljivije natjecanje u guranju saonica po kategorijama (osnovna i srednja škola). U 16 sati na trgu počinje obiteljsko natjecanje na veslačkim ergometrima u trajanju od 5 minuta. U nedjelju, 22. svibnja, u 9 sati ponovno kreću vježbe na trgu, a zatim i druge aktivnosti testiranja kondicije (saonice s utezima, farmer walk itd.). U 16 sati je timsko natjecanje na poligonu kondicijske izdržljivosti, koje traje 3 minute, a uključuje ASSAULT BIKE, saonice s utezima i Concept2 bike erg. Podijeljeno je u dvije kategorije - sportaši i rekreativci, a jedan se tim sastoji od triju članova (ženskih i muških). Pobjednik je onaj tim koji ima najveći ukupni zbroj kalorija i metara.

Vikend veslanja i šetnje očekuje nas 28. i 29. svibnja. U Jadranovu će se tijekom oba dana održavati Kup regata, natjecanje u veslanju u ukupno 22 veslačke discipline. U subotu, 28. svibnja, bit će Regata kup, a u nedjelju utrka osmeraca, atraktivne veslačke discipline. Osim na moru, aktivno će biti na kopnu uz organiziranu interpretativnu šetnju duž Rivijere Crikvenica. Zanimljivo će biti i u Gradskoj sportskoj dvorani u Crikvenici, gdje će se od 27. do 29. svibnja održavati 33. Međunarodni turnir veterana u košarci Old Stars Zagreb 2022.

No to nije sve. Nezaobilazan dio zdravog načina života je i hrana, pa će Experience Crikvenica začiniti i maštoviti kuhari, koji će tijekom svibnja pripremati posebnu gastronomsku ponudu. Sudjelovat će odabrani restorani na Rivijeri Crikvenica, a zdravi meniji po promotivnim cijenama bit će složeni od nekoliko sljedova.



Kako bi vaš doživljaj jedne od najpoznatijih destinacija zdravstvenog turizma bio još intenzivniji, zdravstvene će ustanove Rivijere Crikvenica (Thalassotherapia Crikvenica, Terme Selce) imati posebnu ponudu tretmana i usluga.

Sve detalje i novosti vezane za navedene programe možete pronaći na rivieracrikvenica.com i Facebook stranici Crikvenica – Croatia. U slučaju lošeg vremena aktivnosti se otkazuju.



Neka ovo proljeće bude još življe, zdravije i radosnije uz Experience Crikvenica (Health & Outdoor)! Pridružite nam se na sportsko-rekreativnom i gastronomskom putovanju u svibnju!

Rivijera zdravlja vas čeka!