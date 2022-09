Nova hit serija: Upoznajte likove i uvjerite se zašto ove jeseni gledamo 'Zmajevu kuću'

Temelji su postavljeni, prve četiri epizode "Zmajeve kuće" izašle su na streaming platformi HBO Max i masovno oduševile publiku. Zasad znamo to da se radnja ove nove uzbudljive serije temelji na romanu "Vatra i krv", koji je George R. R. Martin objavio 2018. godine, te da u njemu pratimo peripetije koje prate najslavnije razdoblje vladavine dinastije Targaryen.

No s obzirom na to da se radnja "Zmajeve kuće" događa 200 godina prije radnje "Igre prijestolja", serije koja je nagrađena s rekordnih 59 Emmyja, očekuju nas sasvim novi likovi, o kojima zasad znamo vrlo malo. Vrijeme je da se to promijeni!

Viserys I. Targaryen

Ovaj kralj, kojeg na Željeznom prijestolju zatječemo na početku igre, krune se dočepao prilično nestandardno, osobito uzmemo li u obzir društveno okruženje – na tu ga je poziciju demokratski izabrala vesteroška vlastela. Slovi kao topao, privržen i dobar čovjek, no vrlo se brzo otvara pitanje jesu li to nužno kvalitete koje jednog vladara čine najboljim izborom za tu poziciju. U nedostatku muškog nasljednika ovaj se kralj, prvi Viserys iz svoje loze, odlučuje na kontroverzan izbor – umjesto muškog nasljednika, odabire svoju prvorođenu kćer Rhaenyru, što je nevjerojatan presedan, oko kojeg će se poslije vrtjeti radnja nove HBO-ove uspješnice.

Uloga je pripala iskusnom Paddyju Considineu, koji Viserysa, ako si to smijemo dopustiti, igra maestralno. Ovaj se nagrađivani glumac, podrijetlom iz Velike Britanije, na ekranu prvi put pojavio 1998. godine, a najpoznatiju je ulogu odigrao u velikom kinohitu "Bourneov ultimatum".

Daemon Targaryen

Gledatelji su već nakon nekoliko minuta prve epizode mogli steći dojam da će kraljev brat, i očekivani nasljednik krune, biti "bad boy" u ovoj epopeji. Daemon je na glasu kao zaigrani kraljević ženskaroš s izraženim autoritarnim crtama, od čije je ambicije veća jedino njegova arogantnost. Premda uživa podršku tradicionalnije struje plemićkih obitelji, njegov ga brat, zbog Daemonove nagle naravi, a u korist svoje kćeri Rhaenyre, odbacuje kao nasljednika.

Matt Smith, Britanac koji igra ovu slojevitu ulogu, vjerojatno je najzvučnije ime u glumačkoj postavi "Zmajeve kuće". Osim u poznatim televizijskim serijama, za koje je čak i nagrađen Emmyjem, zapaženu je ulogu ostvario i u legendarnom "Terminatoru", gdje je na setu upoznao i Emiliju Clark, odnosno Daenarys Targaryen – posljednju vladaricu iz dinastije kojoj pripadaju oba spomenuta fikcionalna lika.

Rhaenyra Targaryen

U jednoj od najskupljih serija u filmskoj povijesti, središnju ulogu igra žena koja će promijeniti povijest Westerosa. Princeza Rhaenyra, inače vrsna jahačica zmajeva i punokrvna članica dinastije Targaryen, trebala bi na tronu zamijeniti svog oca – pod uvjetom da se priča odigra kako ju je on zamislio. No kako to s planovima obično biva, često se zakompliciraju, a znajući da je George R. R. Martin raspisao predložak za priču, ovaj će rasplet biti krvav, brutalan i pun akcije – drugim riječima, upravo onakav kakve bismo od autora "Igre prijestolja" i očekivali. A da je HBO izborom ove serije itekako pogodio ukus gledatelja, osim toga što na platformi RottenTomatoes kotira na vrtoglavih 88%, potvrđuje i to što je već potvrđena i druga sezona "Zmajeve kuće"!

Rhaenyru će u seriji, koju možete ekskluzivno pratiti na platformi HBO Max, igrati dvije glumice: Ema D’Arcy i Millie Alcock.

Alicent Hightower

Na prvu čedna i mila, ova se mlada plemkinja tijekom napete igre za Željezno prijestolje vrlo brzo profilira kao jedna od glavnih igračica, čijem karakteru kompleksne političke zavrzlame nisu nimalo strane. Prema najavama upućenih, upravo će ona biti najbliža karakteru omražene Cersei Lannister, ali ne brinite se ako kojim slučajem niste gledali "Igru prijestolja". Iz produkcijske kuće HBO uvjeravaju da će u ovoj seriji jednako uživati svi gledatelji, bez obzira na to koliko su upoznati s mitologijom Martinova fantastičnog svijeta!

Zanimljivo, i ovu ulogu dijele dvije glumice: mlađu varijantu igra Emily Carey, a starija je pripala Oliviji Cooke. Cooke je dosad ostvarila zapažene uloge radeći, između ostalih, s glasovitim Stevenom Spielbergom, a Carey se ekipi nove HBO-ove hit-serije priključila s respektabilnim kazališnim iskustvom ("Shrek The Musical") i ulogom mlade verzije božice Diane, naslovnog lika holivudskog blockbustera "Wonder Woman".

Rhaenys Targaryen

Prije nego što će Rhaenyra zasjesti na Željezno prijestolje, u igri za prvu kraljicu Sedam kraljevstava bila je njena rođakinja Rhaenys Targaryen, koja je, zbog toga što je žena, izgubila na onom izboru za kralja na kojem je titulu ponio njezin bratić Viserys. Pa ipak, Rhaenys - još jedna jahačica zmajeva iz dinastije bjelokosih kraljeva, svoju je poziciju na dvoru ojačala udavši se za lorda Corlysa Valeryiona – vrsnog admirala i najbogatijeg muškarca u Westerosu, tradicionalnog plemića, koji će podržati mušku lozu kao pretendenta na prijestolje, što ovaj moćni bračni par smješta u središte nove igre za prijestolje.

Premda je Eve Best ostvarila respektabilnu karijeru pred kamerom – pamtimo je po angažmanu u serijalima "Nurse Jackie" i "Winx", Best je prekaljena kazališna glumica, osvojila je najprestižnije kazališne nagrade na svijetu – jednog Laurencea Oliviera, nagradu koju je primila i naša Zrinka Cvitešić, i čak dva Tonyja. Njen TV muž – Steve Toussant, s druge strane, svoj najbolji umjetnički rad ostvario je na ekranu u hitovima poput "Princ Perzije", "Sherlock Holmes", "Doctor Who" i "Živi mrtvaci".

Osim spomenutih likova, u novoj će se HBO-ovoj seriji koju napeto pratimo na HBO Maxu, dakako, pojaviti i plejada drugih likova. Pozivamo vas da se uključite u ovu epsku priču i provjerite tko će u Zmajevoj kući odnijeti titulu dežurnog spletkaroša, tko će biti majstor od tajni, te tko će svojom časti, ali nearistokratskim podrijetlom, posramiti vesteroške plemenitaše i osvojiti našu naklonost. Sljedeća je epizoda na rasporedu već idući tjedan!

Ako još nemate HBO Max pretplatu, ona iznosi 6,99 €/mjesečno, a dostupna je i godišnja pretplata po cijeni od 54,99 €, koja je vrlo isplativa i omogućava 12 mjeseci pristupa usluzi po cijeni osam mjeseci. Svi naslovi dostupni na HBO Maxu su lokalizirani na hrvatski.