Sve više hladnijih dana je pred nama, a to znači i više vremena u toplom domu, pod dekicom i pred televizijskim ekranom. Za one kojima su serije na svakodnevnoj 'to do' listi, evo nekoliko razloga da na tu listu dodate i novu 'Tračericu'

Ako ste pogledali barem jednu epizodu poznate serije "Tračerica" ("Gossip Girl") iz 2007. godine, onda znate da su drama, ljubav, moda i privilegirani srednjoškolci savršen recept za napetu radnju. Glavna tematika je možda ostala ista u novoj verziji "Tračerice", ali drukčija atmosfera New Yorka i nova generacija manhattanske elite na društvenim mrežama pravi je game changer. Otmjena gradska četvrt Upper East Side i ovaj će vas put privući glamuroznošću, ali i spletkama među likovima, čiji je život daleko od običnog. Ako kojim slučajem još niste sigurni je li nova "Tračerica" zaslužila mjesto na vašoj listi budućih serija, donosimo tri razloga koji će vas definitivno uvjeriti da je pogledate na servisu HBO GO. 1. Raznolika postava glumaca Jeste li već čuli za imena Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannag Lee Smith, Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez i Jason Gotay? Vjerujemo da niste pažljivo pročitali sva ova imena, ali začudit ćete se kad ih nakon šest epizoda počnete pretraživati na Instagramu. Oni su mladi, drugačiji i mogli bismo reći široj publici nepoznati glumci koji su dobili priliku utjeloviti neke od značajnih uloga u novoj verziji serije "Tračerica". Možda ćete tijekom gledanja primijetiti da su svi konstantno savršeni, besprijekorno našminkani i uvijek spremni za fotografiranje. Ipak, drama koja ih okružuje i problemi s kojima se svakodnevno suočavaju pokazuju koliko su njihovi likovi nesavršeni iznutra. 2. Modne kombinacije koje će vas ostaviti bez daha Uz glamurozan i elitni svijet iz kojeg su došli i koji ih okružuje, ne iznenađuje nas da njihovi modni izričaji uvijek ostavljaju zavidni "vau efekt". Autentične, originalne i često zavodničke kombinacije osvojit će srca svakoga tko se razumije ili prati modu. S obzirom na to da su glavni likovi srednjoškolci koji bi trebali nositi jednake uniforme, njihova modno osviještena školska izdanja pravo su osvježenje u takvoj priči. Od uniforme su često prisutni tek košulja i kravata, a visoke pete i trendy torbice ono su što ih čini drugačijima od njihovih školskih kolega. Ipak, na večere i domjenke nose raskošne haljine ili markantna odijela, kojima definitivno ulaze u područje visoke mode. 3. Napetost, intriga, drama Ono što čini srž ove serije - drama i spletke, događa se u modernom svijetu društvenih mreža. Tinejdžeri su okruženi i uronjeni u društvene mreže, na kojima se konstantno trude predstaviti savršenu sliku sebe. Ipak, imidž koji teško grade u trenu se može uništiti. Kako? Pa čini se da je i tračerica na Instagramu, prati život glavnih likova te objavljuje inkriminirajuće fotografije i informacije o njima. Njihove ljubavne priče i afere odreda su neočekivane i komplicirane, bez obzira na to jesu li između straight ili LGBTQ+ osoba. Gledateljima je osigurano mnogo intriga, luksuza, spletki i napetih scena, a sve počinje kad u školu stigne mlada Zoya, koja narušava ustaljenu hijerarhiju na čelu s influencericom Julien. Trebate još neku seriju za svoju listu? Pogledali ste svih šest dostupnih epizoda nove "Tračerice"? Nećemo pitati koliko vam je trebalo nego ćemo vam samo dati ideju kako da si prikratite vrijeme dok iščekujete ostatak sezone. Predlažemo neku od serija iz bogate ponude streaming servisa HBO GO, gdje vas očekuje više od 6500 sati najboljeg svjetskog sadržaja, poput hit serija "Igra prijestolja", "Sluškinjina priča", "Male laži", "Euforija", "Černobil", "Seks i grad", "Milijarde", "Prijatelji" i tako dalje. Naravno, uvijek se možete podsjetiti i kako je izgledala drama u originalnoj "Tračerici" jer HBO GO od listopada ove godine ima svih šest sezona s prijevodom. HBO GO možete gledati na www.hbogo.hr/, ali i na aplikacijama za mobitel i tablet te na Smart TV-u.