Uredi više nisu mjesta na koja ljudi svakodnevno dolaze, obavljaju posao i odlaze doma. Oni su postali mnogo više od toga. Ljudi više ne žive da bi radili (nego rade da bi živjeli), poslodavci sve više prihvaćaju koncept otvorenog dizajna te su počeli istraživati neformalnu internu komunikaciju i njezin utjecaj na rad. U današnjem svijetu globalne povezanosti zaposlenik je postao najvažniji resurs poslovanja i, da bi se negdje zadržao, važno mu je imati ugodno i produktivno okruženje za rad.

Doktorska teza Jennifer Langer sa Sveučilišta u Cardiffu bavila se utjecajem ambijenta ureda na zadovoljstvo zaposlenika i u njoj se navodi kako prostor u kojem se provodi mnogo vremena utječe na fizičko i psihičko zdravlje ljudi. Isto tako, neka istraživanja pokazala su da dobar dizajn ureda može povećati produktivnost zaposlenika čak do 20%. Ali što znači dobar dizajn?

Zelenilo će oživiti prostor i stvoriti atmosferu doma

Viseće biljke na policama, lončanice na radnim stolovima ili stabalca u kutovima prostorija. Osim što uljepšavaju poslovni prostor, biljke su korisne za zdravlje. Ovi zeleni stanovnici ureda odlični su za čišćenje zraka, smanjenje stresa i razine buke te za poticanje produktivnosti i kreativnosti zaposlenika.

Savršen odabir su one biljke koje dobro rastu s malo sunca ili pod umjetnim svjetlima, zahtijevaju minimalnu njegu i ne trebaju redovitu prihranu te se dobro prilagođavaju čestim promjenama temperature. Neke od vrsta koje će sigurno preživjeti uredske uvjete su sukulenti, kaktusi, fikus, drvo života, orhideje, spatifilum, zeleni puzavac i tako dalje.

Zajedničke prostorije za kratki predah i small talk

U istraživačkim krugovima sve se veća pozornost pridaje proučavanju neformalnih razgovora među zaposlenicima, što upućuje na važnost takve komunikacije. Zaposlenici su prije svega ljudi s vlastitim stavovima, problemima i mišljenjima, a tek onda radnici. Uz to, ljudi vole družiti se, a upravo u takvom okruženju mogu doći do ideja i inovacija do kojih možda u formalnom okruženju ne bi došli.

Zajedničke prostorije mogu biti različite, pa tako poslodavci mogu razmisliti o kreiranju zone suradnje (prostorije za odmor koja potiče zaposlenike na druženje i razmjenu ideja), zabavne zone (prostorije za gaming i druge igre, gdje se svi mogu pošteno opustiti), tihe zone (prostorije u kojoj se može drijemati ili razmišljati bez ikakvih distrakcija) ili privatne zone (prostorije u kojoj zaposlenici mogu u miru i tišini raditi na svojim najvažnijim zadacima).

Svjetlost za bolje raspoloženje i koncentraciju

Dobra rasvjeta u poslovnom prostoru može utjecati na sve, a najvažnije komponente su definitivno produktivnost i mentalno zdravlje zaposlenika. Radna mjesta s nedovoljno prirodne svjetlosti oslabljuju oštrinu vida, oči se naprežu te se sukladno tome pojavljuje umor i slabija koncentracija. Uz to, pokazalo se da loše postavljena umjetna rasvjeta može izazvati glavobolje, iscrpljenost i stres.

U slučaju da konstrukcija ili položaj ureda ne dopuštaju ugradnju više prozora, za pojačanje količine dostupnog prirodnog svjetla mogu se iskoristiti ogledala ili reflektirajući namještaj. Savjet je i korištenje žarulja punog spektra, koje mogu oponašati prirodno svjetlo.

Zidovi koji pričaju priču

Ispunjeni zidovi također pozitivno utječu na zaposlenike. Bilo da je riječ o ploči na kojoj vodite raspored, memory boardu koji ćete ispuniti fotografijama i podsjetnicima ili o umjetničkim djelima i inspirativnim citatima - sve je bolje od običnog, praznog i hladnog zida. Ploče mogu poslužiti za prenošenje uredskih poruka i korporativne kulture ili bilježenje ideja i važnih događaja.

Prema istraživanju Poslovnog odbora za umjetnost i Međunarodnog udruženja profesionalnih umjetničkih savjetnika, 94% ispitanika u tvrtkama reklo je da umjetnost poboljšava radno okruženje, a 64% osjetilo je veću dozu kreativnosti.

Opremljena kuhinja za kvalitetne obroke

Za povećanje produktivnosti zaposlenicima bi trebao biti dostupan i zdrav te raznolik obrok na radnome mjestu. Pekarski proizvodi i grickalice možda su dobre opcije za međuobroke, ali ne bi trebali biti glavni obrok u danu. Za kvalitetnu pripremu jela preporuka je da poslovni prostori imaju neku vrstu kuhinje koja će biti opremljena malim kućanskim aparatima, tosterom, mikrovalnom, kuhalom za vodu i pripadajućim posuđem. Sve ovo na jednome mjestu moguće je pronaći u bogatoj ponudi Pevexa.