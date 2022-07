Poznati trojac odradio neviđeni 'treasure hunt' u Zagrebu: Pogledajte što su pronašli

Najraniji korijeni ove zanimljive igre pod nazivom lov na blago (treasure hunt) sežu još u 1973. godinu, kad je u Los Angelesu grafički dizajner Donald Luskin s prijateljima odlučio osnovati zasebne timove i krenuti rješavati zagonetke diljem LA-a, i to za nagradu od 100 dolara. Da je bilo riječi o itekako domišljatoj igri koja ima osiguranu budućnost, potvrđuje i to što je strukturu igre preuzeo i Walt Disney Company, produkcijska kuća koja je producirala film "Ponoćno ludilo", a koji se temelji upravo na Luskinovoj igri.

Dakle, jednostavno rečeno, lov na blago je igra u kojoj natjecatelji u zadanom vremenu pokušavaju riješiti zadatke koje su dobili. Onaj tim koji prvi riješi zadatak osvaja nagrade. Provjerili smo kako izgleda jedna takva igra u Zagrebu. U igri su sudjelovale poznate osobe, koje su nam na kraju otkrile za što su se borili i koja je bila glavna nagrada.

Tko je hrabri trojac?

Bruno Lukić, Filip Dejanović (theSikrt) i Filip Rebrović (10ficho) trojac je hrabrih mladića koji su odlučili okušati se u izazovu lova na blago. Bruno je iz Karlovca i najponosniji je na svoj YouTube kanal, na kojem redovito objavljuje razne izazove i videosnimke zabavnog sadržaja, a koji prati čak 14.000 pretplatnika.

Filip ili theSikrt također je youtuber, a ponosno kaže da i njegov mlađi brat ide njegovim stopama, pa je i on "youtuber početnik". Filip se voli našaliti s što ga čini jedinstvenim, a to je činjenica da nema pupak. U jednom od svojih šaljivih videopriloga čak je istaknuo kako se nadao da će ga možda zbog toga pozvati u Hogwarts.

Posljednji lovac u ovoj igri je 10ficho, pravim imenom Filip Rebrović, čije snimke i izazove na YouTubeu prati 12.200 pretplatnika. Otkrio nam je kako voli prihvaćati izazove koje nikad još nije probao, tako da mu je "treasure hunt" u Zagrebu došao, kako kaže, kao naručen.

Jesu li pronašli skriveno blago?

Avantura koja je okupila naše poznate youtubere počela je tako što su se dečki sastali na dogovorenome mjestu, nakon čega je uslijedilo zagrijavanje jer ni oni nisu znali što ih čeka. Pored Studentskog centra u Zagrebu već ih je čekao prvi trag, za koji su lovci mislili da ih vodi do blaga. Prvi je trag bila zagonetka koja je glasila "Ide brzo pa još brže, a kad se javlja on - zarže". Dečkima ništa nije bilo jasno, pa su krenuli pogađati. Filip (10ficho) dosjetio se da bi to možda mogao biti tramvaj, no dečki su to odmah odbacili kao moguće rješenje.

- Znate što, dečki, pa to mora biti neka životinja. Znate da konji ržu, to sigurno mora biti kip bana Josipa Jelačića - rekao je Bruno, kojeg su podržali i ostali u timu te se zaputili prema glavnom zagrebačkom trgu.

Ovi su mladi lovci vrlo detaljno pregledali Jelačićev kip, no blago, očito, nije bilo ondje. Zapitali su se što oni uopće traže, nakon čega je došao glas iz pozadine čovjeka u crnoj kapuljači.

- Imaš nešto za nas - pitali su ga lovci, nakon čega su shvatili da za novi trag do blaga moraju pobijediti čovjeka u crnoj kapuljači. Prihvatili su taj izazov i pobijedili ga u igri "kamen, škare i papir", nakon čega ih je nepoznati čovjek uputio na početnu lokaciju kako bi pronašli novi trag. Da bi im olakšao, rekao je da moraju pronaći ono što je žute boje i nosi pakete te ono što se otvara posebnim kodom. No želeći ih dodatno zbuniti, rekao im je da to radi 24 sata na dan.

Lovci su se poslušno uputili na mjesto susreta, u Studentski centar, gdje su vrlo brzo uočili paketomat Hrvatske pošte. Iz paketomata su izvukli sljedeći trag, koji ih je vodio do Kazališta Trešnja u Zagrebu, gdje su ih dočekale koordinate i poseban kod koji je otkrivao sve bliži put do skrivenog blaga.

- Vrlo je teško slijediti tragove i pronaći blago - izjavili su dečki tijekom izazova.

Koordinate su ih vodile do Studentskog doma "Stjepan Radić", gdje su u novi paketomat morali upisati četveroznamenkasti kod, koji ih je napokon doveo do skrivenog blaga. Što su pronašli u posljednjem paketomatu Hrvatske pošte, možete saznati u videu.

