PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

'24sata vodi te na wellness odmor u Terme Tuhelj'

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj '24sata vodi te na wellness odmor u Terme Tuhelj priređuju: 24sata d.o.o. , OIB: 78093047651, Oreškovićeva 6H/1, 10 010 Zagreb i Gealan, OIB: 02928376509, Omladinska 11, Žerjavinec, 10360 Sesvete (u daljnjem tekstu: Organizatori), koji imaju sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži ispunjavanje ankete priređuje se u svrhu promocije i istraživanja prepoznatljivosti brenda Organizatora. Nagradni natječaj održava se od 02.03. do 11.03.2021. na web stranici 24sata.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR:

PRVA NAGRADA:

- 1x Paket SPA opuštanje za 2 osobe

• Smještaj u dvokrevetnoj premium sobi hotela Well**** u trajanju 2 noći/ 3 dana

• Bogati samoposlužni WELL doručak i domaću večeru sa širokim izborom zagorskih i nacionalnih specijaliteta

• Neograničeno kupanje u bazenima Vodenog planeta

• Neograničen ulaz u Svijet sauna

• Ogrtač za bazen ili saunu u sobi

• Animacijski WELL program (u skladu s epidemiološkim mjerama)

• Noćno kupanje subotom,

• Gratis WI-FI u prostorijama hotela.



Poklon bon se može koristiti u slijedećim terminima: 1.3.- 2.4., 5.4.-23.04., 2.5.- 16.07., 22.08.-22.10., 01.11.-24.12.2021. Boravišna pristojba uključena. Obavezna je rezervacija smještaja uz kod poklon bona na broj telefona 049/203 750.



DRUGA NAGRADA:

- 1x Romantično opuštanje u dvoje u jacuzziju

Opuštanje za dvoje u privatnoj spa prostoriji s whirlpoolom uz pjenušac i suho voće u trajanju od 60 minuta u SPAEVITA wellness centru. Obavezna je rezervacija termina na broj telefona 049/203 714. Poklon bon vrijedi do 24.12.2021.

TREĆA NAGRADA:

- 1x Cjelodnevno opuštanje u Svijetu sauna i kupanje na Vodenom planetu za 2 osobe

Cjelodnevno opuštanje u Svijetu sauna i kupanje na Vodenom planetu za 2 osobe. Poklon bon se može koristiti sve dane u tjednu. Za korištenje nije potrebna rezervacija. Kod dolaska potrebno je predočiti originalni poklon bon. Poklon bon vrijedi do 24.12.2021.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 2.942,40 kuna (s uključenim PDV-om). Pojedinačna vrijednost ‚Paketa SPA opuštanje za 2 osobe‘ iznosi 2.262,40 kn. Pojedinačna vrijednost druge nagrade ‚Romantično opuštanje u dvoje u jacuzziju‘ iznosi 390,00 kuna. Pojedinačna vrijednost treće nagrade ‚Cjelodnevno opuštanje u Svijetu sauna i kupanje na Vodenom planetu za 2 osobe‘ iznosi 290,00 kuna. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac. Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Članak 4: PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Hrvatskoj i/ili inozemstvu, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), koji od 02.03. do 11.03.2021. ispune anketu „Osvoji wellness vikend u Termama Tuhelj“ na web stranici 24sata. Sudionik nagradnog natječaja jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci ispravni.

Organizatori natječaja ovlašteni su na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.



Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave: Prijave se primaju od 02.03.2021. do 11.03.2021., nakon čega slijedi odabir i proglašenje 1., 2. i 3. dobitnika koje će proglasiti stručni žiri po principu najkreativnijeg odgovora na pitanje: "Zašto bi ste baš vi htjeli ovu nagradu?". Prijavom na nagradni natječaj, sudionici nagradnog natječaja pristaju da svi njihovi podaci i materijali budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Dobitnici će biti objavljeni na stranici 24sata www.24sata.hr dana 12.3.2021. godine.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici natječaja bit će obaviješteni telefonski o dobitku nagrade. Nagrada je neprenosiva na treću osobu od strane pobjednika.

Organizatori se mogu odlučiti za drugog dobitnika, ako prvi ne odgovori niti na jedan od tri upućena poziva u razmaku od 24 sata od trenutka proglašenja pobjednika, prema pravilima Natječaja. Isto se odnosi i na drugog i trećeg dobinika.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da sve podatke i materijale dobivene tijekom prijave na nagradni natječaj Organizatori mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem promocije navedene u Članku 2. ovih Pravila.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizatori se obvezuju obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizatori su ovlašteni sami raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatorima ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.

Organizatori sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...). Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organozatorima po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune ispunjene ankete su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 9: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena i ostali podaci mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 10: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika bit će objavljeno na web stranici 24sata. Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11. BROJ SUDIONIKA

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 11: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci

Organizatora bez posebnog obrazloženja.



Zagreb, dana 2.3.2021.

24sata d.o.o. i Gealan