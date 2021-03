Reebok danas na hrvatsko tržište lansira službenu fitness tenisicu - dugo očekivani Nano X1. Dizajniran da bude najstabilnija, najudobnija i najsvestranija tenisica za treniranje koju je brend ikada napravio, Nano X1 je spreman za sve fitness izazove. Najnoviji model iz Nano serije bit će omiljen fitness zajednici.

Poznati sportski brend je više od 10 godina razvijao Nano model, siluetu izvorno napravljenu kako bi zadovoljila sve funkcionalne zahtjeve različitih treninga. Rezultat tog rada su tenisice najboljih performansi. Nano X1 tenisice dizajnirane su da budu svestrane kao i današnji strastveni ljubitelj fitnessa kojem je i namijenjena. "Baš kao i svaki veliki sportaš koji pomiče vlastite granice i mi ćemo nastaviti postizati nove rekorde kada je stvaranje odličnog proizvoda u pitanju. I uvjereni smo, Nano X1 je naša najbolja tenisica za vježbanje do sada", rekao je Tal Short, Reebok Senior Product Manager. "U današnje vrijeme kada je fitness toliko važan za naše fizičko i mentalno zdravlje, iznimno smo ponosni što možemo podržati fitness zajednicu proizvodom koji može pomoći pojedincima i sportašima svih razina da treniraju u najboljoj opremi".

Reebok je, naime, angažirao elitni kolektiv sportaša, trenera i lidera unutar zajednice iz cijelog svijeta kako bi lansirao kampanju Nano X1 'Official Shoe of Fitness'. S partnerima poput Richa Froninga Jr., fitness legende i četverostrukog nositelja titule Fittest Man on Earth i Camille Kostek, mentalne trenerice i bivše profesionalne plesačice, ovaj svjetski brend prikazuje svestranost Nano X1 tenisice temeljenu na njihovim jedinstvenim fitness strastima i zahtjevima treninga. U Hrvatskoj su Reebok Nano X1 među prvima isprobali i fitness influencerica Tea Kravaršćan te „najfit muškarac u Hrvatskoj“ Augustin Viličnik.

Tea kaže da voli praktičnosti i multifunkcionalnost, a to je pronašla upravo u ovoj tenisici: „Prati me u moje dane kad je stiska s vremenom, kroz moj trening gdje bude dovoljno čvrsta i sigurna za izvedbu svih vježbi, a opet je udobna za obaveze koje slijede nakon treninga bila to šetnja gradom ili poslovni sastanak“.

"Najviše mi se sviđa što su prozračne i lagane. Svaki skok u njima je vrlo čvrst i stabilan. Odlična potpora čvrste pete omogućuje brzu tranziciju pokreta. Dobro reagiraju na duže trčanje i promjene u tempu trčanja. Jedna od najbitnijih značajki koju bi definitivno istaknuo je lakoća nošenja u svakodnevnim situacijama", dodao je Augustin.

Neovisno o tome radi li se o HIIT-u, bootcampu, kardio treningu, plesu, boksu ili funkcionalnom treningu, Nano X1 tenisice su izrađene za najbolje performanse: udobne su, elegantnog oblika, dizajnirane da omogućuju maksimalnu brzinu te pružaju stabilnost i podršku pri izvođenju različitih vježbi.

Novi Nano je dostupan s dvije različite vrste gornjišta: Flexweave Knit i Flexweave Grit koje potrošači mogu odabrati na temelju svojih individualnih potreba i preferencija za trening. Reebok Nano X1 Flexweave Knit ima mekan, ali snažan gornji dio tenisice koji se sastoji od novog, maksimalno prozračnog pletenog materijala dok Reebok Nano X1 Flexweave Grit ima ultra jak, lagan i izdržljiv materijal za najekstremnije vježbe.

Nano X1 je u Hrvatskoj dostupan u Intersport, Sport Vision, Polleo Sport i Sport & Moda trgovinama, a više informacija o novim tenisicama dostupno je na Reebok.hr.