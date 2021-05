Svijet i Europa su na prekretnici, a Covid-19 pandemija istaknula je važnost digitalizacije u rješavanju najvažnijih društvenih izazova. Zato LEAP Summit, najveća multidisciplinarna konferencija za mlade profesionalce, digitalne nomade i studente u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi, tijekom dva dana, 14. i 15. svibnja 2021., želi motivirati buduće inovatore i pokretače promjena u društvu da generiraju i realiziraju vlastite ideje na području digitalnog održivog razvoja i zelene tehnologije, u skladu s EU planom do 2030. „Digital and Green Champion“.

Transfer tehnologija iz znanosti prema biznisu jedna je od ključnih poluga stvaranja globalno konkurentne europske digitalne budućnosti. Samo uspješnom suradnjom centara izvrsnosti, istraživačkih organizacija i industrije moguće je stvarati globalno konkurentne inovativne proizvode i usluge. O uspješnoj tranziciji tehnologije govorit će László Gulyás, direktor za SEE regiju u EIT Digitalu, koji je u svom životopisu uspješno povezao akademsku i poduzetničku karijeru. Karijeru je započeo kao istraživač na području umjetne inteligencije na Loránd Eötvös sveučilištu u Budimpešti da bi tijekom .com buma s partnerima započeo vrlo uspješnu brzorastuću IT kompaniju. Najvećoj europskoj zajednici za inovaciju, EIT digitalu, pridružio se 2014. sa namjerom da svoju misiju izgradnje mostova između biznisa, istraživanja i visokog obrazovanja podigne na razinu Europske Unije.

Umjetna inteligencija je tehnološko područje koje će obilježiti iduće svjetsko razvojno desetljeće. Uspješnost europskih digitalnih i „zelenih“ ciljeva uvelike ovise o primjeni i razvoju ove tehnologije. Europska unija odabrala je pristup tehnologijama baziranima na umjetnoj inteligenciji, koja omogućava razvoj i napredak gospodarstva uz maksimalan naglasak na sigurnost i poštivanje temeljnih prava svih građana Europske Unije. Bit će sigurno zanimljivo čuti što o toj temi ima za reći Gabriele Mazzini, dužnosnik Europske komisije za pravo i politiku na području umjetne inteligencije. Gabriele, koji je pravne vještine stjecao na Harvardu i Sveučilištu u Paviji, od samih početak uključen je u oblikovanje i implementaciju politika i regulativa EK za umjetnu inteligenciju. Jedan je od autora Bijele knjige o umjetnoj inteligenciji u kojoj se definiraju aplikacije „visokog rizika“ koje ne štete i ne narušavaju slobodu građana EU, dok se paralelno traži način jačanja europskog UI R&D-a. Kako je nedavni prijedlog Uredbe o umjetnoj inteligenciji izazvao mnogo zanimanja u hrvatskoj tehnološkoj zajednici, njegov nastup sigurno će se pratiti s puno pažnje.

Hrvatski dužnosnici pri Europskoj komisiji, koji će također prezentirati na ovogodišnjem LEAP summita, su Tanja Franotović, voditeljica tima za medije i novinstvo u glavnoj upravi za okoliš te Ante Babić, iz Glavne uprave za energetiku. Naglasak njihovih izlaganja bit će na zadanim „zelenim“ tranzicijskim ciljevima Europske komisije. Tanja dugi niz godina radi na komunikacijskim projektima Europske Komisije s ciljem da osvijesti javnost o klimatskim problemima te da europsku politiku održivosti približi svim ključnim dionicima u zajednici. Iskustvo iz književnosti, posla učiteljice te filma i medija ugradila je u zadnji inovativni projekt Pollinator Park. Taj projekt koristi naprednu tehnologiju za prikaz virtualne stvarnosti 2050., kojom na interaktivan i emocionalno zanimljiv način pomoću priča i igara dočarava futuristički svijet bez insekata te nastoji potaknuti na pozitivne promjene u odnosu čovjeka prema prirodi.

Ante Babić je iskusni dužnosnik za politička pitanja na temu energetike pri Europskoj Komisiji, stručan u održivosti, energetici, makroekonomiji, međunarodnom poslovanju, međunarodnim odnosima i analizi politika.

LEAP Summit održava se pod generalnim pokroviteljstvom Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Sudjelovanje na LEAP Summitu je besplatno, a moći će se pratiti isključivo online. Detalje prijave i dodatne informacija o predavačima potražite na stranici https://leapsummit.com/.