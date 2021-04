Nakon dugo vremena koje smo morali provoditi u zatvorenim prostorijama , došlo je vrijeme da možemo izvesti svoju djecu i osigurati im kvalitetno vrijeme na otvorenom. Stoga je sjajna vijest da je jučer otvoren najljepši zabavni edukativni park i lunapark za djecu i odrasle na središnjem djelu Jaruna.

Sukladno propisima i uputama za sve posjetitelje su osigurana dezinfekcijska sredstva kao i upute o pravilnom držanju razmaka tako da je sigurnost svih posjetitelja na najvećem mogućem nivou.

Uz sve tehnološke napretke, Lunapark i dalje predstavlja ultimativnu zabavu za djecu, ali i njihove roditelje.

Na najljepšem djelu Jarunskog jezera (mali otok, kraj pizzerije Dalmatino) jučer se napokon otvorio najljepši zabavni park. U zelenoj oazi svojim posjetiteljima nudi naprave za sve generacije. Očekuju Vas vrtuljci , neizostavni Autići, Kuća smijeha, Baloni, Bungee jumping , Dragon pa sve do atraktivne naprave samo za najhrabrije – Ranger. Kroz nekoliko dana na lokaciju dolazi i nova naprava Sky flayer koji će Vas provozati na 35 metara i osigurati Vam panoramsku vožnju za sjećanje. Za sve željne ugodnog adrenalina na lokaciju je stigao najveći tobogan u Hrvatskoj koji je prva takva naprava u Hrvatskoj.

Uz same naprave vikendom će biti organizirane radionice i predstave za djecu:

Raspored ćete moći vidjeti na njihovim službenim FB stranicama Lunapark Čarli

Zabavni park otvorio je svoja vrata u srijedu 21.4., te će na navedenoj lokaciji ostati sigurno sljedeća dva mjeseca. Uz sva tehnološka napredovanja, i dalje Lunapark predstavlja najveću radost djeci svih uzrasta. Stoga ako ste u Zagrebu odvedite i razveselite svoju djecu posjetom ovom prekrasnom Zabavnom parku.

Radno vrijeme zabavnog parka bit će od srijede do petka od 15 do 22 sati, a vikendom i praznikom od 11 do 22 sata.

Na Facebook stranici lunaparka pratite sve informacije o sadržajima i zaigrajte nagradne kvizove.