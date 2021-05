Poljoprivredne metode tijekom godina su se znatno razvile, od osnovnih ručnih alata do modernih, sofisticiranih strojeva kojima se danas koristimo. Poljoprivrednici sve više prihvaćaju nove tehnologije i pokazuju iznimnu informatičku pismenost, pomoću kojih ostvaruju goleme potencije u svim poljoprivrednim djelatnostima. One omogućuju uzgajivačima i poljoprivrednicima da ostvare veću produktivnost, profit i učinkovitost, ali i da dođu do krajnjih kupaca.

Prema dostupnim privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), u prošloj godini poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj koristila su ukupno 863.000 ha oranica i vrtova. A među njima je i Tino Prosenik, osnivač i vlasnik Grunteka, tvrtke koja nudi modernu poljoprivrednu uslugu. Evo o čemu je riječ.

Prvi digitalni vrt

Zamislite samo situaciju u kojoj možete sebi i svojim najmilijima osigurati svježe i sočno povrće iz ekološkog vrta, a da pritom ne morate trošiti vrijeme u njemu. Dovoljno je unajmiti vrt na godinu dana preko online platforme, odabrati željeno povrće te Grunteku prepustiti brigu o sadnji i uzgoju. Kad vaše povrće bude spremno za berbu, možete doći sami ga ubrati ili zatražiti dostavu. No što je zapravo Gruntek?

- Gruntek je prva digitalna platforma koja nudi najam vrta i uzgoj ekološkog povrća, a primjer je sinergije poduzetništva, poljoprivrede i tehnologije. Vrtovi na Grunteku namijenjeni su svima koji žele imati stalan izvor svježeg, domaćeg i ekološki uzgojenog povrća. Projekt je pokrenula zagrebačka Yachtmaster Grupa, koja godinama na globalnoj razini predvodi u organizaciji sajmova za yachting industriju - prepričava nam vlasnik Tino Prosenik.

Originalna poduzetnička ideja

Da je lockdown izrodio odlične poslovne ideje, svjedoči i naš sugovornik Tino. U moru negativnih vijesti on je želio dati jednu pozitivnu. Htio je stvarati i dati ekološke plodove sebi i drugima te je tako nastao Gruntek. Projekt je pokrenut u studenom prošle godine sa željom da se osigura ekološki uzgoj vlastitog povrća onima kojima to do sada nije bilo dostupno.

- Na prvi pogled, digitalizacija poljoprivrede i pretplatnički modeli nisu pojmovi koji se vežu uz ekološki uzgoj povrća u mikrovrtovima. Ovaj je model jedinstven u svijetu i kao takav vrlo je zahtjevan iz perspektive organizacije, nabave i logistike. Misija Grunteka je podignuti kvalitetu života u Hrvatskoj, a veliki naglasak projekta je na poboljšanju kvalitete prehrane i psihofizičkog zdravlja. O uzgoju se brine tim od 10 poljoprivrednika, koordinator te nekoliko konzultanata za ekološki uzgoj - navodi sugovornik.

Ključni su odnosi s poslovnim partnerima

Zahvaljujući uspješnoj suradnji s dobavljačima, kao što su EkoImpuls i Geennea, predviđaju vrlo uspješnu vegetativnu sezonu. Također, kroz suradnju s lokalnim pružateljima agrotehničkih usluga osigurali su rast projekta, u kojem će sudjelovati inovativni i savjesni partneri iz raznih područja. A kako bi svojim klijentima dostavili svježe i kvalitetne plodove čim povrće bude za konzumaciju, i to unutar samo nekoliko sati, udružili su se s The Gepekom. Riječ je inovativnom rješenju dostave koje počiva na mikrolistici, odnosno kombinaciji raznih kurirskih servisa.

- The Gepek rješava problem dugog roka isporuke omogućavajući brz i siguran dolazak svježe ubranih plodova po cijeloj Hrvatskoj, ali i izvan nje. Dodatno, ovaj način dostave pomaže i vozačima u generiranju dodatnog prihoda. Na Grunteku se trenutačno uzgaja dvadesetak vrsta ekopovrća, koje korisnici iz Zagreba mogu brati i naručivati, a zahvaljujući The Gepeku, svježe ćemo povrće uskoro dostavljati i korisnicima iz cijele Hrvatske - najavljuje sugovornik.

Evo zašto ugovoriti poduzetnik PROtekt

S obzirom na to da je takva vrsta poslovanja izložena mnogim rizicima, poput nepredvidljivih meteoroloških uvjeta, te zbog toga i lošeg uroda, važno je poduzeti korake na vrijeme. Jedan od njih uključuje agrotehničke mjere koje donekle mogu smanjiti štetu, a drugi je svakako osiguranje uroda, polica koju je Croatia osiguranje namijenila poljoprivrednicima. Navedeno osiguranje koristi i Gruntek, a ono mu pomaže da svojim korisnicima nadoknadi štetu od prirodnih nepogoda; kroz refundiranje, kreditiranje budućih nasada ili nabavu povrća iz drugih izvora. Oni su svjesni da je osiguranje poslovanja jedna od osnovnih karakteristika odgovornog poslovanja, te ih to čini i profesionalcima. A biti profesionalan znači predvidjeti potencijalne rizike i u skladu s njima poduzeti određene mjere prevencije.

Pružite dodatnu zaštitu svojem poslovanju i vi uz Croatia osiguranje te ugovorite Poduzetnik PROtekt, fleksibilan paket osiguranja kreiran prema potrebama malih i srednjih poduzetnika najrazličitijih djelatnosti. Osnovnom osiguranju imovine pridružite šest dodatnih osiguranja i zaštitite svoje poslovanje od rizika kojima ste najizloženiji. Kao jedan od najširih paketa poduzetničkog osiguranja na tržištu, omogućava da jednom policom osigurate sve što vam je važno te da prilagodite osiguranje specifičnim potrebama i mogućnostima vaše tvrtke ili obrta.

Ekološka proizvodnja slabo je zastupljena u RH

Naš sugovornik navodi podatak da od 160.000 OPG-ova samo 4374 prakticira ekološke metode uzgoja. Razlog tomu su izrazito visoki troškovi, relativno mala količina uroda i velik rizik od nepogoda. Zanimljivo je i da se projekt samostalno financira bez poticaja i potpora, što za pojam startupa predstavlja specifičnost, ali i izazov. Veliki naglasak stavljaju na održivost, ali i golemu potporu zajednice, koju imaju od početka. Uz ekološki, Gruntek ima humanitarni karakter, pa su svoje vrtove donirali dječjim domovima, a jedan od njih je Dječji dom "A. G. Matoš". Uz to, aktivirali su udruge i postali su dio inicijativa kao što je primjerice, Nestleova PETICA.